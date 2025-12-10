育毛剤のグローバル市場が急拡大している。市場調査レポート「imarc」の公式サイトによると、育毛剤の市場規模は、2024年は89億ドルだったが、2033年には121億ドルに達すると予想されている。男性の「ヘアケア」はグローバルでも当たり前になってきているのだ。

【写真】薬物治療の次の一手…「非接触振動圧刺激マシン」など薄毛治療の最前線とは

そんな市場に革命をもたらしているのが、科学的根拠のある成分や最新ガジェットだ。"生える"頭皮環境につながるケアとは一体──。薄毛の到来に悩む記者が、体当たり取材を敢行した。

ミノキシジルの効果を向上させるブースターローション

事の起こりはいとこの結婚披露宴。久しぶりに集まった親戚一同で集合写真を撮り、家に帰ってスマホの画像を見ながら「叔父さんも老けたなぁ」とか「◯◯ちゃんももう高校生か」などと感慨にふけっていたのだが、自分を見ると、なんとなく前髪が後退したような……。夏の紫外線ダメージを受けた秋は抜け毛が多いとも聞く。そろそろ薄毛ケアに本腰を入れるべきか──。

というわけで、薄毛やAGA（男性型脱毛症）治療を専門とするDクリニック東京院を訪ね、小山太郎院長に最新の育毛剤やケアアイテムについて話を聞いた。

「近年、薄毛治療を始める患者さんは右肩上がりに増えています。コロナ以降は男性も身だしなみへの関心が高まっていますし、オンライン診療が定着したことなどで、『薬で薄毛を治療する』という方法が世の中に広まってきているのだと思います」

そう語る小山先生に、まずは育毛剤について質問してみた。最近ではドラッグストアでもさまざまな種類のものが販売されているが、使うからにはしっかりとしたエビデンスが欲しい。どんな成分が効果があるとされているのだろうか。

「発毛剤の成分としては、皆さんもよくご存知のミノキシジルが一般的です。発毛効果についてはしっかりとしたエビデンスがあります。

ただ、ミノキシジルを外用薬として塗布しても、効果が表れる人とそれほどでもない人がいるのも事実です。そもそものメカニズムとして、人の体内にある硫酸転移酵素という酵素がミノキシジルの代謝を促し、発毛効果を発揮させるのですが、その酵素の量が人によって違うため、ミノキシジルの効果にも違いが出てくるわけです」

そこでDクリニックでは、硫酸転移酵素を増やして発毛効果を高めるためのブースターとして独自の頭皮用ローションを開発。ローションを頭皮に塗布してからミノキシジル外用薬を塗布した場合、ローションを使用しない場合に比べ、硫酸転移酵素の発現が大幅に増加するという結果が得られたという。

男性ホルモンに関与する内服薬の処方も有効

一方、最近ではミノキシジルのタブレットを個人輸入して服用しているという人の話を聞いたこともある。「ミノキシジルタブレットは日本では未承認」のため、小山先生は「おすすめはできない」と語る。

「個人輸入の通販サイトで購入される方が多くいらっしゃるようですが、その方に適した服用量かどうかも分かりませんし、副作用の面でも心配です。クリニックによってはミノキシジルベースのオリジナル治療薬を処方するところもあるので、医師と相談しながら取り入れるのは悪くない選択肢です。

その他にもAGA治療薬としてはフィナステリドとデュタステリドという内服薬があります。AGAはテストステロンという男性ホルモンがある酵素と結びつき、"悪玉男性ホルモン"となって毛の成長を抑制することから薄毛につながってしまう症状。フィナステリドとデュタステリドはこの酵素の働きを抑制して抜け毛の進行を食い止めることが分かっています」

髪の毛の「司令塔」に刺激を与える新技術デバイスが登場

薄毛は治療薬で治していくのがメインと言えるだろう。しかしDクリニックの診察室に、気になる大型マシンがある。どうやら頭の上から頭皮に向けて何かを当てるための機械のようだ。

「これは『非接触振動圧刺激装置』といって、頭皮に触れずに一定の超音波で振動圧刺激を与えることで発毛効果を高める新技術の機器です。この機械で週に1回、6か月にわたって薄毛の男性の頭皮に刺激を与え続けたところ、発毛が確認されました」

小山先生によると、この機器によって毛髪の"司令塔"である「毛乳頭細胞」に刺激を与えることで、発毛の可能性が高まるという。そもそも毛髪は「毛母細胞」が増殖することで増えていくのだが、この毛母細胞に司令を送っているのが毛乳頭細胞だ。Dクリニックと日本医科大学形成外科学教室との共同研究により、毛乳頭細胞に振動圧刺激を与えると毛母細胞に「増殖」の司令を出す期間が長くなることが判明したのだという。

「このメカニズムはミノキシジルの効果と同様です。実際、19人の男性で、頭皮全体にミノキシジルを塗布し、半分だけに振動圧刺激を与えるという試験を行ったところ、3か月目、6か月目とも、振動圧刺激を与えた部分がより発毛しているという結果になりました」

Dクリニックで使用している非接触振動圧刺激装置は、そうした研究結果を受けて開発されたものだという。そして大型マシンだけでなく、一般向けに小型化した家庭用の機器もある。家庭用ヘアケア・スカルプケアデバイス「ソノリプロ」だ。

頭皮に1分間、デバイスを動かさずに当てるだけだという。1分経つと振動で通知し、前頭部、左右の側頭部、頭頂部、後頭部など、最大5か所ケアできる。ミノキシジルを塗った頭皮にも使用でき、併用もできるようだ。刺激といってもポンポンと優しく指で触れられている程度で痛みは全くないという。

「あくまで家庭用のデバイスで医療用機器ではありませんが、私の患者さんでも購入してクリニックで処方されたミノキシジルと併用されている方は何人もいらっしゃいますね。やはり、振動圧刺激によるケアを自宅で手軽に続けられるというのが何よりのメリットだと思います。

Dクリニックでは非接触振動圧刺激装置を導入していますが、ほかのクリニックさんだとレーザーや光を利用したマシンを導入しているところもあります。こうしたマシン治療はまだまだ進化していくのではないでしょうか。

ミノキシジルとフィナステリド、デュタステリドが治療の第一選択になりますが、体質的に合わない方もいらっしゃいますから。マシン治療は次の選択肢になってくると思います」

医師と相談しながら、自分にあった方法を選ぶことが肝要だろう。