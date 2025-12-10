ぱーてぃーちゃん・すがちゃん最高No.1、恋愛を仕事場に持ち込むタイプ 信子がバラす「フラれて楽屋で泣いてた」
ピン芸人のヒコロヒー、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃん（金子きょんちぃ、すがちゃん最高No.1、信子）が10日、東京・渋谷モディで行われた『The Man's Best Friend Exhibition』のオープニングイベントに参加した。
【写真】大爆笑！大胆コマネチを披露する信子
サブリナ・カーペンターの「Manchild」という“幼稚な人”が自分を1人にしてくれない様子を歌った楽曲に共感できるか、というトークをすることに。共感できないという、すがちゃんは「僕は男性目線なんですけど、幼稚な人はなんで私にすがってくるのか、という歌。僕は女性側が吸い付けられる側なので…」とあやふやな発言で、信子から「は？」とキツめにツッコまれた。すがちゃんは「言い慣れない日本語すぎてミスってます」とぽつりとこぼすと、信子は「アンタってホントに『Manchild』ね」とニヤリとしていた。
そして、きょんちぃは「なんでウソつくの？モテないじゃん」とし、信子も「アンタ、フラれて楽屋で泣くじゃん」と暴露した。まさかの展開に「ヤバすぎ…」と苦笑いの、すがちゃんは「僕は恋愛を仕事場に持ち込むタイプなんで。フラれたら楽屋で涙します」と認めていた。
第67回グラミー賞で2部門を受賞し、世界的な注目を集めるサブリナ・カーペンターの最新アルバム『Man’s Best Friend』の発売を記念した展示イベント。きょう10日〜14日まで開催される。
