木村文乃、“わが家の肉じゃが”レシピに共感の声「同じ」「やばい…絶対美味しいやつ…」
俳優の木村文乃（38）が10日、自身のインスタグラムを更新。「わが家の肉じゃが」をメインとした手料理の数々を公開した。
【画像】木村文乃の「肉じゃが」手料理
木村は、肉じゃがをメインにアジの干物やほうれん草のごま和え、切り干し大根などが並んだ食卓を公開。「わが家の肉じゃがはぶたで作ります。バランス考えないなら毎日食べたいくらい肉じゃがが好きだなぁ♪」などとつづった。
この投稿に「わぁーーーーやばい…絶対美味しいやつ…最強だ！」などと反響。また、「肉じゃがよく作ります。豚肉同じ」「我が家も肉じゃがは豚肉です！…というか、豚肉の肉じゃがしか知らないです、、もしかして本当は牛肉ですか？28年間知らなかったです（笑）」と、肉じゃがに豚肉を使うレシピに共感するコメントも寄せられた。
木村は、2023年3月に一般男性との結婚を発表。同年7月に第1子出産を報告した。
【画像】木村文乃の「肉じゃが」手料理
木村は、肉じゃがをメインにアジの干物やほうれん草のごま和え、切り干し大根などが並んだ食卓を公開。「わが家の肉じゃがはぶたで作ります。バランス考えないなら毎日食べたいくらい肉じゃがが好きだなぁ♪」などとつづった。
この投稿に「わぁーーーーやばい…絶対美味しいやつ…最強だ！」などと反響。また、「肉じゃがよく作ります。豚肉同じ」「我が家も肉じゃがは豚肉です！…というか、豚肉の肉じゃがしか知らないです、、もしかして本当は牛肉ですか？28年間知らなかったです（笑）」と、肉じゃがに豚肉を使うレシピに共感するコメントも寄せられた。
木村は、2023年3月に一般男性との結婚を発表。同年7月に第1子出産を報告した。