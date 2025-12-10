SNSを中心に話題となっている“独身税”という言葉をご存じでしょうか。これは「結婚していない人に一律で課される税金」というわけではありません。ではなぜ、あたかも独身者だけが負担するような呼称が独り歩きしてしまっているのでしょうか？ 41歳女性の事例をもとに、“独身税”と呼ばれる制度の実態と、騒がれている背景を掘り下げていきましょう。石川亜希子CFPが解説します。

SNSで話題…来年から始まる“独身税”の実際

“独身税”という言葉をご存じですか？

「結婚していない人に一律税金がかかるの？」と不安に思う人もいるかもしれませんが、実際にこうした名前の税金が存在するわけではありません。

正式名称は「子ども・子育て支援金制度」といい、2026（令和8）年度から段階的に導入される新しい仕組みです。

この制度は、社会全体で子育て世帯を応援し、少子化に歯止めをかけることで、日本の未来を支えていくことを目的としています。

「社会全体で応援する」、つまり、支援のための財源を皆で負担しようと、私たちが毎月支払っている公的医療保険料に上乗せする形で徴収される予定です。

この「公的医療保険」とは、下記の3つを指します。

1．被用者保険（健康保険・共済制度）

2．国民健康保険

3．後期高齢者医療制度

したがって、会社員、公務員、自営業者、年金受給者など、独身か既婚かにかかわらず、すべての医療保険加入者が対象となります。独身だから特別に徴収されるというわけではありません。

こども家庭庁によると、実際の負担額は2026（令和8）年から段階的に引き上げられ、2028（令和10）年には、平均で月450円程度になる見込みです。

ただし、負担額は収入によって異なり、たとえば年収が約1,000万円の人の場合、月1,650円ほどの負担となるとみられています。また、収入が少ないほど、相対的に負担感は大きくなります。

「独身税」という呼び方は誤りですが、その呼び名が独り歩きするのには、理由があるようです――。

年末年始も会えず…2人の娘を持つ69歳母の「心配事」

埼玉県で夫と暮らす後藤聡子さん（仮名・69歳）は、夫婦で月約26万円の年金を受け取り暮らしています。年金だけでは少し心許ないため日々節約に努め、ときどき遠出をすることが夫婦にとってのささやかな楽しみです。

そんな聡子さんには、2人の娘がいます。

長女の美穂さん（仮名・41歳）は、広告関係の企業に勤めており、都内で一人暮らし。激務なようで、聡子さんがいつ連絡をしても「ごめん、いま仕事中。あとでいい？」と返ってきます。実家にもなかなか顔を出さず、もう何年も顔を合わせていません。

美穂さんが月どれくらい稼いでいるのかもわかりませんが、「都内での一人暮らしは家賃の負担も大きいだろう」と心配した聡子さんは、いまでもときどき、お米やレトルト食品などの仕送りをしています。

――そんなある日のこと。聡子さんは年末年始の予定を聞くため、美穂さんに電話をかけました。すると、珍しく美穂さんが電話に出てくれました。

「……あ！ もしもし？」

「もしもし。ちょっとなに？ 忙しいんだけど」

久しぶりに娘の声が聞けたことで、聡子さんは思わず声が弾みます。

「もしもし、ねえ、元気？ 体調は大丈夫？ 無理してない？ こないだのお米、もう食べた？ 調達するの大変だったのよ。どこも高くって……」

そんなに偉いの!?…娘が思わず声を荒らげた「母の一言」

その後も、聡子さんのおしゃべりは止まりません。

「……要件はなに？」

「ああ、そうそう。あんたたまには実家にも顔を出したら？ 紗耶香の子どもたちもずいぶん大きくなったのよ。結婚してないんだから、いつでも帰ってこられるでしょう」

「……は？」

電話の向こうで絶句する美穂さんを気にすることなく、聡子さんは続けます。

「独身なんだし、少しくらい時間つくれるでしょう。紗耶香は仕事もしてるのに旦那さんと孫たちを連れて、ときどき顔出してくれるのよ。今年の年末年始くらい帰ってこられない？ そういえば、こないだテレビで『独身税』なんてやってたわよ。実家に顔を出すか結婚するか、どっちかにしなさいよ」

「なにそれ……意味わかんない。結婚してるのがそんなに偉いの!?」

娘の予想外の反応に呆気にとられた聡子さんでしたが、次の瞬間、電話は切れてしまいました。

どうやって結婚しろと…美穂さんを追い詰める「生活苦」

（別に結婚したくないわけじゃないのに、独身が悪いみたい。毎月家賃と生活費で生活ギリギリなのに、恋愛する暇なんてあるわけないでしょ？ こんな状態でどうやって結婚しろっていうの!?）

実は、美穂さんは契約社員でした。そのため激務にもかかわらず年収は約400万円、毎月の手取りは26万円ほどです。物価も上がり、税金や保険料の負担も少しずつ増えるなか、生活の実感はますます厳しくなっています。

一方、妹の紗耶香さん（仮名・38歳）は結婚して2人の娘（5歳・3歳）がおり、聡子さん夫婦が暮らす実家から車で30分ほどのところに住んでいます。世帯年収は約800万円ほど。

テレビを見る時間もない美穂さんは、母が言っていた“独身税”という言葉が気になり、怒りに震える手で検索してみました。すると、「子ども・子育て支援金制度について」というページにたどり着きます。

「“社会全体で子育て世帯を応援”……？ 私は私の生活でいっぱいいっぱいなのに、私より稼いでて幸せそうな紗耶香たちを支援しろってこと？」

“独身税”の意味を理解した美穂さんは、思わず持っていたスマホをベッドに投げつけました。

むしろ迷惑…妹・紗耶香さん夫婦側の“本音”

他方、小さな子どもがいる紗耶香さん夫婦も共働きで、こちらも日々自分たちの生活で精一杯です。孫が体調不良のときもどうしても仕事を休めず、無理を言って聡子さんに孫の世話をお願いすることもしばしば。住宅ローンもあって、家計はギリギリです。そのうえ、子どもたちには今後、もっとお金がかかります。

「支援があるのは助かるけど、これで日々の暮らしがどれだけ変わるのかわからない。子育て世帯だけ得をするみたいな雰囲気はむしろ迷惑」というのが正直なところです。

「子ども・子育て支援金制度」は、実際にはすべての医療保険加入者が対象であるにもかかわらず、“独身税”と揶揄され、幅広い世代から不評を買っています。いったいなぜここまで不評なのでしょうか。

不公平、不透明…“独身税”がどの世代からも不評な理由

その背景には、不公平感・不信感・不透明感があると考えられます。

子どもを持たない人にとっては、まるで「子どもを持たないことは社会に貢献していない」と罰金を科されているように受け止められ、それが“独身税”という呼び方につながっているのでしょう。

さらに、これまで少子化対策に多額の財源が投じられてきたにもかかわらず、出生率の改善につながっていないことから、「どうせ今回も成果が出ないのでは」という不信感も広がっています。

こども家庭庁によると、この「子ども・子育て支援金」は児童手当や妊婦向けの支援給付などに充てられる予定とされています。しかし、具体的にどの事業にどれだけ投じられ、どんな成果を生むのかは見えにくく、不透明感は拭えません。

結局のところ、「誰かが得をして、誰かが損をする」と感じさせる構造、つまり支援と負担の関係が曖昧なままであることが、この制度の一番の問題といえそうです。

国に求められる「説明責任」

本来、支援は将来の社会をよりよくするための“投資”であるはずです。しかし、「どこに使われているのか」「自分の暮らしはどうよくなるのか」が見えなければ、人々は分断されてしまいます。

国は、どの世帯にいくらの負担が生じ、どの支援にいくら投じられるのかを明確に示し、制度の趣旨を国民が正しく理解できるよう伝え続ける必要があります。

そしてなにより、「実際になにに使われ、どのような効果があったのか」という結果についても説明する責任があるでしょう。

石川 亜希子

CFP