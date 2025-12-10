はなわ、「高級ミニバン」納車に大興奮！

2025年11月11日、お笑いタレントのはなわさんが自身のYouTubeチャンネルを更新。新たに国産の高級車を迎え入れたことを報告しました。

はなわさんはどのようなクルマを購入したのでしょうか。

【画像】超カッコイイ！ 「はなわ」と「高級ミニバン」を画像で見る！（66枚）

動画冒頭では「クルマを買い替えます」と宣言し、「3日前から寝れてない感じなんですけど、そのくらい嬉しい」と語るなど、納車を心待ちにしていた様子を見せます。

これまで乗っていたのは約4年半前に購入したというメルセデス・ベンツ「Gクラス」でしたが、車検のタイミングや車高の高さから「ばぁば」が乗りづらいこと、家族全員で快適に過ごせるクルマを求めて買い替えを決意したといいます。

今回選んだのはトヨタ「アルファード」の最上級グレード、エグゼクティブラウンジ。

ブラックのボディに白の内装を組み合わせ、さらに純正エアロパーツ「モデリスタ仕様」で外観をコーディネート。専用エアロパーツやアルミホイールが追加され、外観の高級感と個性を強調しています。

7人乗りのハイブリッド仕様で、「ばぁば」が乗り降りしやすいようにステップも備えています。

はなわさんは「ママは超大賛成」と家族の支持を明かしつつ、「値段がどうしてもかなり高価なものですから」「だいぶ節約しながら貯金して」と語り、「これで仕事にも気合いが入るな」と購入までの経緯を語りました。

販売店で新車と対面した際には「マジで超かっこいいんですけど」と興奮気味のはなわさん。

動画では運転シーンも収められ、「すごいスムーズ」と快適さを実感。最後には「大切に乗っていきたい」と動画を締めくくりました。

視聴者からは「家族思いで素敵」「アルファード似合いすぎ」「ばぁばのために選んだのが泣ける」といった声が寄せられ、車両の豪華さだけでなく、はなわさんの人柄にも共感が集まっています。

※ ※ ※

アルファードは2002年に初代が登場したトヨタの高級ミニバンで、現行モデルは2023年にフルモデルチェンジされた4代目。

「快適な移動の幸せ」をコンセプトに、走行性能や静粛性、乗員の快適性が大幅に向上しています。

ボディサイズは全長4995mm×全幅1850mm×全高1935mm、ホイールベースは3000mmと広々とした室内空間を確保。

なかでも最上級のエグゼクティブラウンジでは、専用のプレミアムシートや後席オットマン、14インチリヤモニター、JBLプレミアムサウンドなど豪華装備が揃います。

パワートレインは2.5リッター直列4気筒エンジンと2モーターを組み合わせたハイブリッド車（HEV）と、バッテリー容量を増やしたプラグインハイブリッド車（PHEV）があり、駆動方式はHEVのみ2WDが設定されるほか、E-Four（4WD）と組み合わされます。

HEV車のシステム最高出力は250PSを発揮し、燃費はWLTCモードで17.5km／Lと高い燃費性能を誇ります。

一方のPHEV車はシステム最高出力306PSで、WLTCモード燃費は16.7km／Lに加え、EV走行距離73kmをマークします。

なおエグゼクティブラウンジの価格（消費税込）は860万円から1065万円となっています。