2026年1月23日に公開されるクリス・プラット主演映画『MERCY／マーシー AI裁判』の新予告とポスタービジュアルが公開された。

本作は、『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズ、『ジュラシック・ワールド』シリーズのプラットが主演を務めるアクションスリラー。プラットはAI裁判にかけられる容疑者・レイヴン刑事を演じる。彼と対峙する“AI裁判官”マドックスを『グレイテスト・ショーマン』や『ミッション：インポッシブル』シリーズのレベッカ・ファーガソンが演じる。監督を務めたのは、『ウォンテッド』『ベン・ハー』のティムール・ベクマンベトフ。プロデューサーには、『オッペンハイマー』のチャールズ・ローヴェンが名を連ねている。

公開された予告編では、敏腕刑事として名を馳せるレイヴン刑事（クリス・プラット）が “マーシー裁判所”を設立した背景が明らかに。凶悪犯罪の増加により、かつてバディを組んでいた同僚警官が捜査中に殉職。しかも彼を死に追いやった犯人は裁判によって無罪放免となったという苦い過去が、より厳格なAI裁判の制定へとレイヴンを駆り立てたようだ。しかしある日、目が覚めるとそのマーシー裁判所に自らが拘束されており、AI裁判官マドックス（レベッカ・ファーガソン）と対峙することになる。自らの無実の証拠を探そうと奮闘するなかで闇深い事実までもが暴かれ、レイヴン自身の善悪も曖昧になっていく。

あわせて公開されたポスタービジュアルでは、被告人席に縛り付けられたレイヴン刑事と、鋭い視線を向けながら立ちはだかるAI裁判官こと“マドックス”の姿が。ビル群が爆破される様子、空飛ぶバイクや緊急ヘリの出動などが描かれている。（文＝リアルサウンド編集部）