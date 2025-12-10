＜断固反対！＞バイクに乗りたがる高校生。「費用はすべて自分が出す」とは言うけれど？
風を切って走る爽快感を味わえるバイクには、多くの愛好家がいます。一方でかつての暴走族のイメージからか、いまだにバイクにあまりよい印象を持たない人も。
高校1年生の息子と毎日ケンカをしている。そんな投稿がママスタコミュニティにありました。ケンカの原因は、バイク。バイクに憧れ、自動二輪免許が取得できる16歳になったことで「バイクに乗りたい！」と言い出した息子さん。投稿者さんは大反対といいます。
『事故で死んだらと考えると、もう怖くて怖くて絶対に無理！ でも息子は「乗りたい！」の一点張り。「バイトをして自分のお金で免許を取り、バイクを買い、バイクを維持するなら文句はないよね？」と。この1ヶ月間、ずっとケンカしています』
ちなみにダンナさんは「どちらの気持ちもわかる」そうで、あくまで中立の立場とか。免許取得を禁止している高校は少なくありませんが、息子さんの学校では（おそらく親の）許可証を出せばOKとのこと。
『私もできれば乗ってほしくないけど、今しかできない青春というものもあるからな……』
『娯楽の少ない地方なら、乗りたい気持ちはわからなくもない。ただ、やっぱり事故は怖いよね』
親としては乗らせたくない。でも、当人の気持ちを想像すると、理解できなくもない。そんなコメントも散見しました。
『もうバイトはしているの？ 免許取得代が20万円くらい？ あとはバイク代、保険代、乗るたびガソリン代もかかるけど。高校生が簡単に稼げるの？』
費用についての指摘もありました。自動二輪免許を取得するための費用はバイクの種類、教習所などにより違いがあるようですが、コメント欄には「20万円くらいかな」という声がちらほら。その他の費用も考えると、高校生にとってはかなりの大金となりそうです。
投稿者の息子さんはまだバイトはしておらず、「ママが反対し続けるなら、バイトをしても乗る。自分のお金なんだから、文句はないだろう」というのが言い分とか。
自身もバイクに乗っているママは「心配だけど、反対はできない」
「わが子をバイクに乗せている親の気持ちが知りたい。やっぱり自身もバイクに乗っていた人？」と、投稿者さんが尋ねました。
『高校生の息子、バイクに乗っているよ。危ないけど私もバイクに乗っているから、反対はできない。「気をつけなよ」と言うくらい』
自身もバイクに乗っているため、強く反対できないというママもいました。そうしたなかには、免許取得が可能になる16歳から乗っていた方も。「ド田舎だったので、バイクがないと通学が大変で」という理由があれば、「16歳から乗り回していた」というエンジョイ派などさまざまです。
『乗りたいなら乗ればいいと思うけど、高校生の間は乗らせない。私も夫も大型二輪に乗っていて事故・怪我を経験しているから、装備や保険など条件はいろいろつけると思う』
危険性を知っているからこそ、高校生なら反対するという声も。それぞれの家庭なりの考え方があるようです。
この方のように、バイクでの事故・怪我を経験した方も複数いました。じつは今回寄せられたコメントで目立ったのが、バイク事故による壮絶な話の数々でした。もちろん車、自転車、歩行、どんな状況だって事故はあり得ます。しかし身体ひとつでスピードを出して走行するバイクは、より危険性が増すように感じられてしまいます。
『慎重に考えさせたほうがいい。保険も必ず入らないと。免許取り立ての若い子は怖い物知らずで、うれしさから危険がわからなくなるから』
乗れたうれしさから、調子に乗りすぎてしまう不安もあります。もちろんどんな人にだって「はじめて」はありますが、高校生という若さを考えるとより不安が増しますよね。
警察庁「二輪車の安全利用の促進」によれば、二輪車乗車中の死者数を年齢別に見た場合「50~54歳」が280人、「20〜24歳」が279人とほぼ同率トップ。次点が「15〜19歳」の230人です（いずれも令和2年〜令和6年合計）。15歳ではまだ免許が取得できない、取得禁止の高校も多いことから考えると、かなり多い数字ととらえることができるでしょう。
まだ親の庇護下にある高校生。「ダメなものはダメ」があってもいい
投稿者さんの意見に賛同するコメントも、多くありました。
『甘い考えでいるうちは、反対したほうがいい。高校生のうちはダメ』
仮にこの先OKを出すにしても「社会人になってから」「自分で責任が取れるようになってから」というコメントが多数。「被害者ではなく、加害者になりうることもあるからね」という指摘もありました。費用はすべて賄うと宣言していますがそれができたとしても、今の息子さんに万が一の場合の責任が取れるのでしょうか。
『「16歳の分際で、生意気言うな。乗るなら高校退学して自立しろ」と、突き放したら？ この先大学受験も控えているのに。事故なんて起こしたら人生詰むことが、子どもだからわからないんだよ』
二輪車の免許取得は16歳から許されているのですから、乗りたい子は乗ればいい。そんなふうに考える家庭もあるでしょう。先程のコメントの方のように、地域柄バイクが必要になるケースもあります。しかし、投稿者さんは乗らせたくない。そして、バイクが必須な地域にいるわけでもなさそうです。
息子さんは、親の庇護のもとにある身です。進学先など本人のことは本人の意志を最優先すべきですが、今回のように親が許さないことがひとつくらいあってもいいのではないでしょうか。ただ、この先息子さんが自立をし、さまざまな責任を自分で取れるようになったら……。そのときは「許す」も「許さない」もなく、息子さんが自分の思うように行動すればいいだけです。そのときも親として「乗らないでほしい」というお願い程度なら、してもいいのではないでしょうか。