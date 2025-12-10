セブンイレブンの『ちいかわ』コラボの「鬼辛カレー」を食べてみた！ 「なにこれ、すげー辛ぇ！」と叫ばずにはいられない味わいを汗をかきながら食レポ

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『セブンイレブンのちいかわコラボ「ちいかわ鬼辛カレー（640円）」』というmaryu4492さんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

2025年12月02日より、セブンイレブンではちいかわとのコラボが開催中 期間中はお弁当からパンやデザートにイラストが付いたり コラボくじが販売されます。 今回は、ちょっと気になった顔色がピンクになったちいかわが載っている すごく辛そうなカレーを食べてみます。

12月2日から『ちいかわ』とのコラボ中のセブンイレブンへやって来た投稿者のmaryu4492さん。アニメを見ているとのことで、気になっていたコラボ商品を買いに来たそうです。

購入したのは「鬼辛カレー」640円（税込691.20円）。パッケージのイラストではピンクのちいかわたちが赤い顔をして食べています。赤くなっているけれど淡々とした表情のうさぎに比べ、汗をかいているハチワレとちいかわ。ちいかわに至っては涙目ですね。相当辛そうなカレーですが、辛さレベルは2.5とのこと。

重量は全部込みで430g。容器やフィルムの重量を除くと404gでした。

指定時間通りに温めたものです。匂いは普通のカレーと同じだとか。フィルムを抜いてルウを観察したところ、具らしきものはお肉のみが見えました。

辛いものがあまり得意でないというmaryu4492さん。覚悟を決めて、鬼辛カレーをいただきます！

食べた感想は「なにこれ、すげー辛ぇのだ！」で終わらず、「辛え！」とさらに叫んでしまうほどのものでした。

口に入れた瞬間は「普通かな？」と思うけれど、すぐにバチーンと刺さるような辛さが来て舌や上あごがヒリヒリしてくるそうです。目にもダメージが来てシパシパしたのだとか。

スパイシーな辛さというより、トウガラシの辛さだそう。冬なのに顔が熱くて鼻の頭やおでこに汗がにじんできて、ちいかわたちがピンクになるのも納得するとのことです。

少し慣れてくると辛さの陰に隠れていた旨味が感じられるようになってきて、ちょっとずつ美味しくなるとmaryu4492さん。人の順応性の凄さを感じたとか。

鬼辛カレーは辛いけれどまずくない、でもすごく辛い。そんなカレーとのことでした。旨味がちゃんとあるためか、辛さが得意ではないmaryu4492さんも何とか食べきることができたそう。カレーよりご飯のほうが多い気がするけれど、無意識でルウを少なめにしていたのでそれもちょうど良かったのだとか。

熱さを感じるmaryu4492さんの鬼辛カレーの食レポの詳細に興味を持たれた方は、ぜひ動画をご覧ください。空の容器の計測も行っているmaryu4492さんは、その形状もしっかり確認しています。

視聴者のコメント