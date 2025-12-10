渋谷の複合施設「Bunkamura」2027年1月4日より全館休館へ
株式会社東急文化村が運営する複合文化施設「Bunkamura」(東京都渋谷区道玄坂2-24-1)は10日、休館中もオーチャードホールのみ日曜・祝日を中心に営業を継続していたが、2027年1月4日より全館休館となることを発表した。
【写真】2027年1月4日より全館休館となる「Bunkamura」
休館期間中には、経年使用による各施設の改修や設備の更新に加え、「Shibuya Upper West Project」（2029年度竣工予定）においてザ・ミュージアムが移転する新施設との一体化に向けた大規模改修工事を実施する予定。
現在、改修工事の実施期間および内容、ならびに営業再開時期については、「今後の計画策定や関係各所との調整を慎重に進めている段階にあり、詳細が決まり次第、改めてご案内申し上げます。長期にわたる休館となり、お客様ならびに関係各位には多大なるご不便とご迷惑おかけいたしますことを心よりお詫び申し上げます」と伝えた。
Bunkamuraは、ひとつの空間で多様なジャンルの文化・芸術を楽しめる日本初の大型複合文化施設として1989年に開館。当時としては珍しい複合的な施設形態とともに注目を集めたモダンな建築デザインは、世界的権威で知られるフランス人建築家、ジャン＝ミシェル・ヴィルモットが手掛けた。開館以来、新しい文化や優れた芸術に出会えるカルチャープラットフォームとして多くの文化・芸術を発信している。
■Bunkamura各施設の現在の活動状況について
・オーチャードホール(音楽・舞踊など)
2027年1月3日(日)までは日曜・祝日を中心に営業継続
自主制作公演は「横浜みなとみらいホール」など他会場の使用を含めて開催
（施設休館中は他会場にて開催）
・シアターコクーン(演劇)
自主制作公演は東急歌舞伎町タワー内「THEATER MILANO-Za」など他劇場にて開催
・ザ・ミュージアム(美術)
渋谷ヒカリエ内「9F ヒカリエホール」などで展覧会を開催
・ル・シネマ(映画)
渋谷東映プラザ内に移転し、「Bunkamuraル・シネマ 渋谷宮下」(2スクリーン)として営業中
・ギャラリー(美術)
渋谷ヒカリエ内「クリエイティブスペース8/(はち)」内に移転し、「Bunkamura Gallery 8/」として営業中
