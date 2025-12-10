ウクライナ東部ドネツク州の前線で攻撃に備える第49独立砲兵旅団の兵士＝7日/Anatolii Stepanov/Reuters

（CNN）トランプ米大統領がウクライナはロシアに「負けて」おり、ロシアが「優勢」だと主張したことをめぐり、複数の当局者はCNNに対し、米国や欧州は戦場で大きな変化が生じていることを示唆する新たな評価は行っておらず、ロシア軍が紛争にただちに勝利する兆候は見られないと述べた。

これらの評価は微妙な状況を示している。ロシアは前線でわずかに前進し、ウクライナの主要な補給線に迫っているものの、多くの死傷者を出し、莫大（ばくだい）な軍事的犠牲を払っている。

「ロシア軍は徐々に侵攻してきているが、ここ数カ月に起きていた状況から根本的な変化は起きていない」と、ウクライナ軍当局者はCNNに語った。

「この1年間でロシアが獲得したウクライナ領は1%にも満たないというのが真実だ。当然、それが戦争の勝利を意味するわけではない」と、ラトビアのブラジェ外相は8日にCNNに語った。「プーチン氏とクレムリン（ロシア大統領府）が目指しているのは、そのような目的ではない。彼はウクライナの主権を否定し、ウクライナを国家として従属させたがっている。戦場ではそれは実現していない」

一方で、当局者はウクライナにとって状況が厳しいことも明言している。

「ウクライナは消耗戦に加え、防衛拠点が限定的であることで、東部の戦略的要衝を徐々に失いつつある」と、米国高官は指摘した。

ここ数週間、ロシア軍はウクライナ東部の要衝ポクロウスクに進軍している。ロシア軍司令官らは同市を制圧したと何度も主張しているが、ウクライナ軍司令官は戦闘は続いていると主張している。ポクロウスクはかつて東部における重要な補給拠点だったが、ここ数カ月の間に同市周辺での戦闘が激化するにつれ、その役割は縮小している。この地域はウクライナの主要補給線に近いものの、補給線は今も開通している。

欧州当局者は、トランプ氏が和平交渉の停滞にいら立ちを募らせ、交渉から離脱するのではないかと懸念している。トランプ氏は合意を阻んでいるとしてウクライナと欧州を非難している。

米高官もCNNに対し、「終わりのない戦争は、トランプ氏にとってますます政治的な負担になっている」と同調した。

トランプ氏は8日、米政治専門サイト、ポリティコとのインタビューで、和平合意をめぐりウクライナのゼレンスキー大統領への不満を改めて表明。「負けている時は、機敏に物事を受け入れ始める必要がある」と述べた。

ウクライナは戦争に負けているかと問われると、トランプ氏は「彼らは多くの領土を失った」「決して勝利とは言えないだろう」と応じた。

この戦争に対するトランプ氏の悲観的な見方は、大きな転換を意味する。トランプ氏は2カ月ほど前に米ニューヨークの国連総会でゼレンスキー氏と会談した後、ウクライナは現状維持どころか、ロシアが侵攻以降奪取した全領土、さらにはそれ以上を奪還できる可能性があると信じていると発言し関係者を驚かせていた。