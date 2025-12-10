【マクドナルド】グラコロ新商品第2弾! チーズのコク広がるタルタル×濃厚デミ「トロ旨タルタル&デミグラコロ」発売
日本マクドナルドは12月17日、グラコロ第2弾の新商品として、「トロ旨タルタル&デミグラコロ」(単品490円〜、バリューセット790円〜)を全国のマクドナルド店舗(一部除く)で発売する。
○グラコロに新商品第2弾が登場
「グラコロ」の販売開始から33年目を迎える今年、長年愛されているグラコロをより楽しめるよう、初の試みとして2回に分けて新商品を展開する。第2弾として販売するトロ旨タルタル&デミグラコロは、グラコロにビーフの旨みたっぷりのデミソースと、パルメザンチーズのコクやトリュフの芳醇な香りが特長のタルタルソースを合わせた。濃厚なデミソースとコクのあるタルタルソース、バター香るふわふわの蒸しバンズが、外はサクサク、中はトロトロのグラタンコロッケのおいしさを引き立てる、食べ応えのある一品。
現在販売中の「グラコロ」(単品440円〜、バリューセット740円〜)と、「シャカシャカポテト ローストガーリックバター味」(ポテト単品＋40円〜、バリューセット価格＋40円〜)も引き続き楽しめる。
○多部未華子さん出演の新TVCMも
12月16日から放映の新TVCMでは、第1弾に引き続き多部未華子さんが出演し、グラコロの魅力を伝える。
