桜島で爆発 噴煙1800ｍ 噴石９合目まで飛散

気象台によると、桜島の南岳山頂火口で10日午前10時14分に爆発的噴火があり、噴煙が火口から1800mの高さまで上がりました。大きな噴石が南岳山頂火口より300から600mの9合目まで飛散し、中量の噴煙が南に流れています。

この爆発による空気の振動＝空振も観測されました。

桜島の爆発的噴火はことし170回目です。 噴火警戒レベルは３の入山規制が継続中で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）降灰が予想されるエリアと時間帯を確認

１０日９時から１１日３時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼１０日０９時から１２時まで 南（指宿方向） ７０ｋｍ ５ｋｍ

▼１０日１２時から１５時まで 南（指宿方向） ６０ｋｍ ５ｋｍ

▼１０日１５時から１８時まで 南東（垂水・鹿屋方向） ３０ｋｍ ３ｋｍ

▼１０日１８時から２１時まで 北西（鹿児島市吉野方向） ３０ｋｍ ３ｋｍ

▼１０日２１時から２４時まで 北（姶良市加治木方向） ５０ｋｍ ３ｋｍ

▼１１日００時から０３時まで 北東（霧島市福山方向） ７０ｋｍ ５ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、指宿市、南九州市、錦江町、南大隅町、肝付町、姶良市、薩摩川内市、日置市、霧島市、曽於市、伊佐市、さつま町、湧水町

宮崎県 ：都城市、小林市、えびの市、高原町、宮崎市、三股町、綾町

