　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　9.58　5.94　6.79　6.60
1MO　8.38　4.95　6.85　5.49
3MO　9.00　5.50　7.49　6.05
6MO　9.26　5.84　7.98　6.54
9MO　9.38　6.13　8.25　6.87
1YR　9.47　6.35　8.45　7.14

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.25　8.32　7.19
1MO　7.19　7.15　5.85
3MO　7.93　8.19　6.40
6MO　8.52　8.75　6.77
9MO　8.85　9.08　7.03
1YR　9.05　9.35　7.26
東京時間10:32現在　参考値

ドル円1週間物は昨日の円安進行などを受けた高め推移