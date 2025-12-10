通貨オプション ボラティリティー ドル円 9%台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 9.58 5.94 6.79 6.60
1MO 8.38 4.95 6.85 5.49
3MO 9.00 5.50 7.49 6.05
6MO 9.26 5.84 7.98 6.54
9MO 9.38 6.13 8.25 6.87
1YR 9.47 6.35 8.45 7.14
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.25 8.32 7.19
1MO 7.19 7.15 5.85
3MO 7.93 8.19 6.40
6MO 8.52 8.75 6.77
9MO 8.85 9.08 7.03
1YR 9.05 9.35 7.26
東京時間10:32現在 参考値
ドル円1週間物は昨日の円安進行などを受けた高め推移
