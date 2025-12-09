【1週間コーデ】12／2(火)～12／6(土)最新ファッションをピックアップ♡
12／2(火)公開：立命館大学二年・丸山実桜サン／20歳 (153cm)
ふわもこアウターで叶える
甘さと品を絶妙MIXのモノトーン♡
「韓国で見つけた冬らしいふわふわ素材のアウターを羽織って、エレガントな雰囲気を意識しました。このアウターは軽いのに暖かくて、着るだけで可愛いニュアンスが加わるのが魅力なんです。中にはビジュー肩ひもがポイントのオフショルニット(clear)を合わせて、ほどよく肌を見せつつ女性らしさをプラス。ボトムはツイード素材のチェックミニ(clear)を選んで、ほんのりクラシカルに。黒のロングブーツで全体をキュッとまとめつつ、白のキルティングバニティ(clear)で抜け感も出してみました♪」
◾️ボアアウター 約\4,000
◾️ファー付きオフショルニットトップス 約\4,500 / clear
◾️チェック柄ツイードミニスカート 約\3,000 / clear
◾️キルティングバニティバッグ 約\3,000 / clear
◾️レーシーブラウン(カラコン) / TeAmo
※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。
12／4(木)公開：モデル・古春智都サン／29歳 (158cm)
ホワイトボア×ブラックレザーの異素材MIXで
12月にハマるBestモノトーン☆
「冬らしいムードを出したくて、プードルボアジャケットを羽織ってきれいめにまとめました。丸みのあるフォルムと柔らかいボアが女性らしく見せてくれてます☆ インナーはすっきりした黒ニット(UNITED ARROWS)×レザーフレアスカート(LE CIEL BLEU)で着ぶくれ知らずのIラインに。バッグ(BALLY)もシックな黒レザーを選んでまとまりよく、さらに、リブショートブーツ(GU)で、足元に少しハードさをプラスして全体のバランスを整えたんです♪」
◾️プードルボアジャケット 約\50,000
◾️フレアニットトップス 約\7,000 / UNITED ARROWS
◾️レザースカート 約\30,000 / LE CIEL BLEU
◾️レザーバッグ / BALLY
◾️リブショートブーツ 約\4,000 / GU
◾️ゴールドピアス 約\5,000
◾️ダイヤネックレス / Cartier
※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。
12／6(土)公開：モデル・nonuサン／29歳 (160cm)
ツイードコートでクラス感UPな
大人の余裕をまとうウインターLOOK☆
「大人っぽさを意識して、落ち着いたトーンでまとめてみました。ダブルジャケットコート(Classical Elf)は秋向けに買ったのに、暖かいので冬もしっかり使えそう♪ インナーには、自分がモデルをさせてもらっているNinaetLinaのトップスを合わせました。オフショルで着るのが基本なんですが、寒い日は肩を覆って着ても雰囲気が変わって万能。そして、ボトムはタイトスカート(SHEIN)できれいめな印象に。バッグはいただきもので、ショートブーツ(SOROTTO)はツヤ感があって高見えするのがいい感じです☆」
◾️ツイードダブルジャケットコート 約\5,000 / Classical Elf
◾️サイドスリットリブオフショルダートップス 約\2,000 / NinaetLina
◾️タイトスカート 約\2,000 / SHEIN
◾️ローヒールストレッチショートブーツ 約\4,000 / SOROTTO
◾️フープイヤリング 約\300 / LUPIS
◾️アプリコットブラウン(カラコン) / EverColor1day Natural
※アイテム、価格はすべて出演者の自己申告です。
次週は、12／9(火)～12／13(土)のコーディネートをご紹介します！
来週もコートを主役にした、いますぐ真似したくなるようなトレンドコーデが登場です！ 気分があがるカラー使いにも注目です♪ 次の投稿も楽しみに待っててね♡