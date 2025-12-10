AC55

ミミソラは、aune audioブランドの耳掛け式ヘッドフォン「AC55」を12月13日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は36,100円前後。

「世代によっては懐かしいという印象を持たれる方もいらっしゃるかと存じます耳掛け式ヘッドフォンをaune audioなりに2025年に真剣に作ってみました」がコンセプトとする耳掛け式ヘッドフォン。

同ブランドのヘッドフォンで採用しているW字型バイオファイバー/カーボン複合ダイアフラムを使用した、40mm径ダイナミックドライバーを搭載。有効振動面積を約70％増加させ、かつ剛性も向上。これによりダイアフラムそのものの変形を抑え、硬質なダイアフラム全体を振動させることで歪みを抑えた。

ロングエスカレーション構造により最適化された、高ダイナミックシンメトリーモーターシステムでボイスコイルの可動域を広く確保。高ダイナミクス、高音圧レベルの録音においても、振動板を正確に制御することで安定した出力と低歪を実現している。

筐体はフルオープンバック設計のため、音波が自然に拡散し、リアルな音像と広々とした自由なサウンドステージを実現したとする。

プラグは着脱式で、コネクタ部は2Pin(0.78mm)。付属ケーブルはOFC 線ベースのリッツ線で構成され、プラグ部は3.5mmと4.4mmの着脱式となっている。

周波数特性は15Hz～40kHz。インピーダンスは30Ω。感度は112dB。