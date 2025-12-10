6年ぶりの日テレ主演

俳優の篠原涼子（52）が、来年1月期の日本テレビ系日曜ドラマ「パンチドランク・ウーマン―脱獄まであと××日―」（日曜午後10時半）に主演することが先ごろ、発表された。ドラマの舞台は、未決拘禁者（有罪が確定していない被疑者・被告人）を収容する拘置所。篠原はベテラン女性刑務官・冬木こずえを演じ、1人の殺人犯との出会いをきっかけに、“悪女”へと変貌していく姿が描かれる。本ドラマ制作のきっかけは、3年前に実際に米国で起きた事件だという。

【写真】さすが大物俳優の貫禄！不倫に溺れる人妻を演じたネトフリの話題作「金魚妻」の会見など……篠原涼子が見せる仕事での様子

篠原は「ハケンの品格」第2シリーズ（2020年）以来、約6年ぶりの同局連ドラ主演となるが、「毎話、二転三転する予想外な展開が続く、刺激的でスリリングなストーリーをお届けできると思います。脱獄サスペンスのスリルと、禁断のラブストーリーが絡み合う刺激的な面白さが詰まっています」とのコメントを寄せた。

予想外の展開が続く（番組HPより）

そして、新たなキャストとして発表されたSixTONESのジェシー（29）が演じるのは、殺人容疑でこずえが勤務する拘置所に移送されてきた日下怜治役。鋭い目つきで他人を威嚇し、こずえの心を大きく揺さぶっていく存在であり、こずえの“過去の秘密”にも深く関わっているという。

藤木直人（53）は怜治の事件を担当している刑事・佐伯雄介役。数々の事件を解決してきた実績を持つ警視庁捜査一課の警部補で、こちらもこずえの過去を知る人物という役どころ。こずえと怜治、佐伯の3人の関係は複雑に揺れ動きストーリーが展開するという。

「警務官という、お堅い仕事に就く真面目な主人公が、何らかのきっかけで容疑者にひかれ、脱走の手助けをすることになると思われます。よくよく考えると、この展開は、今年7月期にフジテレビ系で放送され、視聴率は伸びなかったものの、衝撃の展開の連続で話題になった『愛の、がっこう。』に近い。こちらは木村文乃さん（38）演じる、婚約者との関係が冷えきった真面目な教師が、複雑な家庭環境により学習障害を抱えるホストと出会い、禁断の恋に落ちます。ホストを演じたSnow Manのラウールさん（22）の演技力がかなり高評価だっただけに、同じ事務所のジェシーさんは刺激になったはず。好演が期待されます」（テレビ局関係者）

ところで、今回のドラマのモチーフになった脱獄劇の詳細については、Netflixで配信されているドキュメンタリー作品「ジェイルブレイク：愛の逃避行」で知ることができる。

「事件は22年4月、米・アラバマ州の刑務所で発生しました。周囲から高く評価されていた女性刑務官が、20歳近い年下の凶暴な重犯罪者の脱獄を幇助した事件です。刑務官は受刑者を精神鑑定のため裁判所に連れて行くと同僚に告げた後、拘置所を出たきり行方不明に。後に2人が恋仲であったことが判明し、駆け落ちしたことが分かります。当局は懸賞金をかけて捜査。最後は刑務官が自殺を図るという、悲しい結末に。これをそのままやるのは、日本ではなかなか難しい。はたしてどんな展開になるのか、注目です」（前出・関係者）

日テレドラマは飛躍のきっかけ

難しい役を引き受けた篠原は、アイドルグループ「東京パフォーマンスドール」のメンバーとして活動していた1994年7月、当時、「飛ぶ鳥を落として拾って歩いている」と言われた音楽プロデューサー・小室哲哉氏（67）のプロデュースにより、「篠原涼子 with t.komuro」名義でシングル「恋しさと せつなさと 心強さと」をリリース。200万枚を超える大ヒットを記録し、同年大みそかの「第45回NHK紅白歌合戦」に初出場。まずは歌手としてブレークを果たした。

そのころから俳優業も並行しており、NHK大河ドラマ「元禄繚乱」（99年）、「北条時宗」（01年）などに出演した。民放キー局での主演クラスの座には手が届かなかったが、日テレのドラマでチャンスをつかんだことで、主演俳優として大きくステップアップを果たすことになる。

「まず、05年3月放送の単発ドラマ『溺れる人』で、アルコール依存症の女性役を演じましたが、なかなかリアリティーのある演技で世帯視聴率は20.3%（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）の高視聴率を記録。そして、05年4月期の『anego［アネゴ］』で自然体な頼れるOL・野田奈央子役を演じました。恋仲となる部下役をKAT−TUNのメンバーとして人気だった赤西仁（41）が演じたこともあって、全10話の平均世帯視聴率は15.7%を記録。視聴者が熱望したため、同年12月にはスペシャルドラマが放送されました」（放送担当記者）

そして、翌06年からその後10年にわたり、フジテレビ系のドラマと劇場版が放送・上映された「アンフェア」シリーズに主演。演じたのは警視庁検挙率No.1、バツイチ、子持ち、大酒飲み、無駄に美人の女性刑事・雪平夏見役。06年の連ドラは全11話の平均世帯視聴率が15.4%を記録。07年の劇場版では映画初主演を務め、劇場版3作はいずれも興行収入20億円を超えるヒット作となった。

そして翌07年、またしても日テレの主演ドラマがメガヒット作となる。

「待遇が特Aランクの派遣社員・大前春子役を演じた『ハケンの品格』の第1シリーズが全10話平均で20.2%、最終回は全話で最高の26.0%という、当時でも連ドラとしては脅威的な数字を記録しました。世間の派遣社員たちの鬱憤を晴らしてくれるような役どころに痛快なストーリー。このドラマで篠原さんは女性たちの“カリスマ”的な存在になりました」（同前）

俳優としての階段を猛スピードで駆け上がっていた05年12月、俳優の市村正親（76）と結婚。25歳も年の差があったことから、父親に猛反対されたそうだが、最終的には許可を得ることに。その後、08年5月に現在は俳優として活動している長男の市村優汰（17）、12年2月に次男を出産した。

「もともと市村さんには、古巣の劇団四季で同時期に活動していた女優の妻がいましたが、結果的に篠原さんが“略奪婚”したような形になってしまいました。しかし、当時、女優として勢いに乗りかけていたこともあり、あまり深掘りされることはありませんでした。その一方、2児の育児と俳優業を両立。14年に市村さんが初期の胃がんであることが発覚した際には自らの仕事をセーブし、献身的なバックアップで復帰をサポート。良妻賢母として世間の評価はうなぎ上りでした」（芸能記者）

異色ドラマにかける決意

しかし、何かと浮き沈みが激しい芸能界である。

13年4月期、「彼氏いない歴10年」で恋に不器用な39歳独身“おやじ女子”を演じた「ラスト シンデレラ」（フジ系）では全11話平均で15.2%を記録し、健在ぶりをアピールしたが、コロナ禍の2020年6月から放送された「ハケンの品格」第2シリーズは、全8話の放送で平均は12.7%に。

「そのころから、テレビ各局の視聴率はどんどん地盤沈下して、2ケタ獲得できればヒット作という状況になりました。当然のように、篠原さんよりも若い俳優たちが台頭して来ますから、なかなか主演作も回って来なくなり、20年には脇役でNHKの連続テレビ小説（朝ドラ）『おちょやん』で朝ドラ初出演し、脇に回ることが多くなりました」（前出・テレビ局関係者）

21年7月、篠原と市村の離婚、ならびに長男と次男の親権は市村が持つことが発表されたが、それだけにはとどまらなかった。

「K−POPグループのメンバーら複数の男性とのとの不倫疑惑を報じられ、それまで築き上げて来た良妻賢母のイメージがダウンしました。タイミングが悪いことに、離婚の翌22年に、不倫に溺れる人妻役を演じた主演ドラマ『金魚妻』が配信されましたが、国内ではあまり話題になりませんでした」（前出・芸能記者）

それでも、離婚後に出演したバラエティー番組では、いまだに市村や2人の子どもと良好な関係であることをアピール。しかし、なかなかイメージ回復とはいかず、離婚後に新規のCMオファーはなく、主演・出演した映像作品はことごとく当たらずじまいだった。

「所属事務所の女性俳優の看板は、後輩の芳根京子さん（28）に譲ることになってしまいました。しかし、演技へのこだわりもある人ですし、かつて飛躍のきっかけをつかんだ日テレで、かなり刺激的ともいえる作品のオファーを受けたのは、彼女なりの覚悟の表れではないでしょうか」（同前）

熱演が期待される。

デイリー新潮編集部