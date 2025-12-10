人生いろいろ、家族もいろいろ、幸福の形もいろいろ。近年、「結婚がゴールではない」という声も大きくなりつつあるとはいえ、ゴールインした二人には幸せになってほしいと思うのが人情というものだろう。

そして、そのゴールに到達するまでには、十人十色のドラマがあるのは言うまでもない。目下、幸せに包まれているカップルにエールを送りつつ、出会いから現在までを根掘り葉掘り聞いてみる「令和の結婚事情レポート」。

今回登場していただくのは、10月8日に入籍した、ガールズケイリン選手の五味田奈穂（いつみだなお）さん（28）と、スポーツバイクスペシャリストの蠣崎藍道（かきざきらんどう）さん（30）だ。

【写真を見る】「自転車競技部で一番カッコいいと思った」 夫・藍道さんの素顔

あれ？ この人、好みかも

2016年春。順天堂大の自転車競技部に入部した奈穂さん。2級上の先輩に藍道さんがいた。「顔は部内で一番カッコいいと思った」と彼女は述懐するが、内気そうな人が多い部内で彼だけ喋りが達者。「話の情報量が多過ぎて怪しくて。あまり関わらないようにしようと思った」という。

五味田奈穂さんと蠣崎藍道さん

一方、藍道さんは「こういう子と将来、結婚できたら楽しいだろうなぁ」と直感した。互いの第一印象には大きな乖離（かいり）があった。

その後、彼が後輩と食事に行く際、彼女にも声をかけたが不参加だった。藍道さんは18年春に卒業してからも部のことを気にかけ、大学院進学後も自転車競技を続けた奈穂さんは、相談事があれば彼に連絡を取るなどの薄い関係が続いた。

奈穂さんは院卒後、競輪選手になるべく静岡県伊豆市の日本競輪選手養成所へ入所することに。22年5月、入所前に自転車部の同期の男子二人がお祝いの飲み会を企画。「藍道さんにも声かけていい？」と聞かれ、了承した奈穂さん。その飲み会が藍道さんと「初めてじっくり喋る機会だった」。

話が進むうちに「あれ？ この人、好みかも」との思いが奈穂さんに湧いた。彼の恋愛観などが自分と合致したのだ。藍道さんも6年前に抱いた思いは間違いではなかったと確信した。

この感情はどうしたらいいですか

奈穂さんの思いは募ったが、養成所に入れば外部との連絡が制限されるため、入所までの約10日間に「二人の関係が進むことはないかな」と考えていた。

だが、不要になった自転車など機材の扱いについて彼に連絡すると、5月8日に食事をすることに。その日は未来の夢や目標についてひたすら語り合った。

真面目に語る藍道さんに彼女は「社会にもまれて大人になりましたね」。どちらが先輩か分からない言いようだが、彼に対する印象はさらに上向いた。

日付も変わった頃、彼女は「この前の飲み会から気になってます」「もうすぐ入所だけど、この感情はどうしたらいいですか」と彼に問うた。今なのか、約10カ月の入所期間を待つのか。「付き合うなら今かなぁ」と彼は言うも、それに続く「付き合おう」の言葉が出てこない。「今まで自分から告白しては別れているから」というのが彼の明かした理由だった。それを聞いて奈穂さんから「付き合いましょう」と告げた。

結婚へ一直線

練習用のロードバイクを藍道さんに整備してもらい、奈穂さんが跨ると今までになく前進した。食事から2日後の5月10日のことだ。

感動して彼に電話で「今から一緒に乗らない？」と提案。埼玉県の彩湖で「もがく」（競輪用語で「全力疾走する」の意）デート。走り終えると立ち話で将来を語り合い、彼女の思いは早くも「この人と結婚するなぁ」と変わっていた。

もはや結婚へ一直線。彼女が卒業後に所属する千葉県で藍道さんが家を探し、卒業翌日から同居を始めた。

交際打診を彼女にさせたため「プロポーズは僕からしたい」と考えた藍道さん。25年7月29日、ドライブに出かけ、神奈川・山梨・静岡の三県境に近い三国峠で車を降り、ネックレスと共に手紙を渡した。奈穂さんが読み終えたところで、藍道さんが「続きを言うね。結婚してください」。

二人は「自転車競技や自転車文化を広く普及させたい」との思いに溢れている。

藍道さんいわく「欧州では世界三大スポーツに数えられるのに、日本ではまだマイナー。ヘルメットのかぶり方講座など、安全に楽しく自転車に乗れるところから広げたい」。自転車が結んだ愛なればこそ、自転車への愛を今後も貫く。

「週刊新潮」2025年12月11日号 掲載