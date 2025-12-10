妊娠中に妻の逆鱗に触れると、取り返しのつかないことになってしまいます。父親になる自覚もなく、のんきな考えしかできない夫は捨てられて当然のようで？ 今回は、出産を不安がる妻を無視して飲みに行った身勝手な夫の話をご紹介いたします。

不安がる妻を残して飲み会に参加

「妻が妊娠後期に入った頃、飲み会に誘われました。子どもが産まれたら飲みに行く回数は減らさなきゃいけないだろうし、今のうちに行けるだけ行っておこうと思った俺は、もちろん参加すると伝えたんです。そのことを妻に言うと『もういつ産まれてもおかしくないんだよ？』『もし一人のときに陣痛がきたらと思うと不安だし……』『それにお酒飲んでたらなにかあったときどうするわけ？』と嫌味ばかり言われました。イラッとしたので『臨月でもないのにいきなり産まれるとか、そうそうあるわけないだろ』『俺だって息抜きが必要なんだよ』と言い返したんです。

その後、妻は予定日に何事もなく出産。俺は嫌味を言われたことを根に持っていたので『ほら、別になにも起きなかっただろ？』『あのとき飲みに行っといてよかったわ』『無駄に心配して俺に小言を言ったこと、謝ってよ？』と笑いながら妻に言ったら、スルーされました。このとき妻は相当怒りを感じていたらしく、出産後に里帰りしたまま家には帰ってこなくなり、離婚を言い渡されてしまいました。

今一人になって思うのは、よくあんな無神経な言葉ばかり言えたよな、ということ。謝っても妻は許してくれず、当然っちゃ当然なんだけど……後悔しています」（体験者：30代 男性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 出産が近づいて不安になっているのに、のんきに飲みに行く夫を見たら幻滅しますよね。さらに、何事もなかったことを煽るような言い方をされたら、一緒に子育てをするのは無理だと悟るでしょう。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。