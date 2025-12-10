【週刊少年サンデー2026年2・3合併号】 12月10日発売 価格：400円

小学館は、「週刊少年サンデー2026年2・3合併号」を12月10日に発売した。価格は400円。

今号は先週の「名探偵コナン」の表紙と対をなすつながる表紙第2弾。今回は男性陣バージョンとなっている。2つの表紙を合体させると1枚のイラストになる。新シリーズ第2話とUSJコラボ情報も掲載されている。

巻頭カラーは「百瀬アキラの初恋破綻中。」。短期集中連載の「共生獣」は今号が最終回。「カグライ～神楽と雷人～」、「異変の魔法使い」、「ふたりバス」、「帝乃三姉妹は案外、チョロい。」がセンターカラーで掲載されている。