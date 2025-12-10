佐々木ほのかさんが表紙＆巻頭グラビアに登場！「週刊少年マガジン 2・3合併号」本日発売アニメ「青のミブロ」メインキャスト＆原作者による特別鼎談企画も掲載
【週刊少年マガジン 2026年 2・3合併号】 12月10日 発売 価格：400円
画像はAmazonの商品ページより
講談社は、マンガ雑誌「週刊少年マガジン 2026年 2・3合併号」を本日12月10日に発売した。価格は400円。デジタル版も同時発売されている。
今号の表紙と巻頭グラビアには佐々木ほのかさんが登場。巻頭カラーに「青のミブロー新選組編ー」、センターカラーとして「盤上のオリオン」「スルガメテオ」「ドリーム☆ジャンボ☆ガール」が掲載される。
また、TVアニメ「青のミブロ」のメインキャストである声優の梅田修一朗さん（ちりぬにお役）、竹内良太さん（芹沢鴨役）、原作者の漫画家・安田剛士氏の3名による特別鼎談企画「ミブトーク」を掲載。第2期の放送を前に、作品に対する熱い思いや、キャラクターをサッカー選手に例えるといったトークを展開する。
なお、次号の発売は12月24日を予定しており、巻頭カラーに「ブルーロック」が登場する。
