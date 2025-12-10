高校ラガーメンの夢の舞台、花園ラグビー場で今月27日に開幕する全国高校ラグビー。

香川県代表の坂出第一は、花園での初勝利を目指して、練習に力が入っています。

【写真を見る】香川県代表・坂出第一「花園での初勝利を」全員100キロを超える1列目のフォワード陣は今年も健在

「プレーを切りに行った。ここでノーサイド」

熱戦から約1か月。坂出市郊外のグラウンドに坂出第一フィフティーンの姿がありました。

チーム19人のうち14人が去年、花園を経験。全員が100キロを超える1列目のフォワード陣は今年も健在です。県大会の決勝でも随所にフォワードの強さが見られました。



（宮田貴司監督）

「去年のメンバーがほとんど残っていますので特にフォワードはほとんど同じメンバーでさらに経験を積んだチームになりました」

21回連続コンバージョンキックを決めたスタンドオフ

去年の県大会で、21回連続でコンバージョンキックを決めた池田選手。今年はチームの司令塔の役割も担います。

（池田晶次朗選手/スタンドオフ）

「一番はゲームメイク的なところリーダー的な役割なんで試合ではそこでどれだけ自分が試合をコントロールして優位に進めるかというところは考えながらやっています」成長を見せるチームが、今、花園の舞台に向け強化しているのが…。

チームで「ちょこちょこ」と呼ぶ細かいステップです。



普通に押すと50センチくらいしか押せませんが…。足を細かくステップさせる「ちょこちょこ」だとかなり相手を押し込むことができます。



そのあとの攻撃につなげるラックなどのブレイクダウンの動きにも力を入れています。

（野坂零十郎選手/ナンバーエイト）

「やっぱりナンバーエイトとしてしっかりボールを持って必ずドライブし続けるそれで必ずトライを取るということです」

井上主将「去年は初戦敗退 今年こそは」

練習は暗くなっても続きます。

（中村隼人選手/ロック）

「今年もっと、去年より成長したなと思えるような試合をしたいと思います」

（井上湧心主将/ロック）

「去年は初戦敗退して悔しい気持ちがずっと心に残り続けていたので今年こそは絶対勝ちたい」



注目の初戦は、今月27日の正午にキックオフ。相手は前回準優勝の強豪、東海大大阪仰星です。