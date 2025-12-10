国内外で活躍してきたダンサー5人と共に、心に刻まれるダンスの旅へ CSB presents Christmas Dance + Act show『Belle』12月18日からシアター・アルファ東京で上演
CSB International『Belle』
国内外で活躍してきたダンサー5人が出演するダンスステージ CSB presents『Belle』が12月18日からシアター・アルファ東京で上演される。
本作は大野幸人、松野乃知、関野海斗、松出直也、吉本真悟という5人の実力派ダンサーによるダンスエンターテインメント。
たわいもない日常の中にある心を揺らす瞬間を5人のダンスで表現していく。
振付はCHESS、インザハイツ、リトルプリンス（ヘビ役）などのミュージカル、コンサート、ダンス公演に多数出演し、柚香光コンサート「TBLEAU」、明日海りおコンサート「ヴォイス・イン・ブルー」などの振付を手掛けてきた大野幸人。
さらに、日本人男性として初めてフランス国立パリオペラ座バレエ学校を卒業し、海外でのバレエコンクールで多数の受賞歴を持つ吉本真悟が共同で振付を手がける。
台詞・美術は大野幸人が手がける。
STORY
繰り返す日々の中にふと訪れる出来事。
歓び、怒り、哀しみ、不意の感動。
そんなたわいもない日常の中にこそ、
心を揺らす瞬間はあふれている・・・
５人のダンサーが奏でる優美な鐘の音。
心に刻まれるダンスの旅へ――。
詳細は公式サイトで。
https://www.csb-bellle.com/
CSB presents Christmas Dance + Act show『Belle』
【振付】大野幸人、吉本真悟
【台詞・美術】大野幸人
【出演】
大野幸人 松出直也 松野乃知 関野海斗 吉本真悟
2025年12月18日（木）～12月21日（日）／シアター・アルファ東京
