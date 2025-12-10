¡Ö11²óÌÜ¤ÎÀ½¹¹Ô¡¢8²óÌÜ¤ÎÂáÊá¤È¤Ï¡×´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤â°¢Á³¡Ä¸µ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Áª¼ê¤Î¡ÈÎÄ´ñÅª¤ÊÈÈºá¹Ô°Ù¡É
ÆüËÜ¤Î¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤ÄÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤â¡Ö11²ó¤ÎÀ½¹¹Ô¡¢8²óÌÜ¤ÎÂáÊá¡ÄÌ¾Á°¤Þ¤ÇÊÑ¤¨¤Æ»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤NPB½Ð¿È¤ÎÎÄ´ñÅª¤ÊÈÈºá¹Ô°Ù¡×¤ÈÂê¤·¡¢ÈÚ¹Ô¤òÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¿ÀÆàÀî¸©·Ù¤Ï12·î9Æü¡¢ÈþÅèÈ»¿ÍÍÆµ¿¼Ô¡Ê43¡Ë¤òÊ£¿ô¿Í¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤ÄÌ¤¿ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÈþÅèÍÆµ¿¼Ô¤ÏÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈþÅèÍÆµ¿¼Ô¤Ïµî¤ë4·î25ÆüÌë10»þ45Ê¬º¢¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤Ç¼«Å¾¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¡Ê20¡Ë¤ËÀÜ¶á¤·¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò»î¤ß¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¡£Ï©¾å¤Ç¤¦¤º¤¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷À¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿ÄÌ¹Ô¿Í¤¬À¼¤ò³Ý¤±¤¿ºÝ¡¢¡ÖÃË¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ·Ù»¡¤ËÄÌÊó¤·¡¢ÈÈ¹Ô¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢5·î25ÆüÌë9»þº¢¤Ë¤â¡¢Æ±¤¸¤¯²£ÉÍ¤ÇÈÈ¹Ô¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÈþÅèÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ±»ÔÆâ¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿½÷À¡Ê23¡Ë¤ËÀÜ¶á¤·¡¢¤ä¤Ï¤ê¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿µ¿¤¤¤â¤¢¤ë¡£¤³¤Á¤é¤âÈï³²½÷À¤ÎÄÌÊó¤ò´ð¤ËÁÜºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
Ä´ºº¤Î·ë²Ì¡¢ÈþÅèÍÆµ¿¼Ô¤Ï¸½ºß¡¢À¶ÁÝ¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤¿¤À¡¢Æ±»á¤Ï°ÊÁ°¡¢¡ÖÆ²¾åÈ»¿Í¡×¤ÎÌ¾Á°¤ÇÊ¡²¬¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥Û¡¼¥¯¥¹¤Ë½êÂ°¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
ÈþÅèÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼Ò²ñ¿ÍÌîµå¤äÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤ò·Ð¤Æ¡¢2008Ç¯10·î¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤Ç°éÀ®Áª¼ê¤È¤·¤Æ»ØÌ¾¤µ¤ì¡¢¥×¥íÆþ¤ê¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¡ÈÎý½¬À¸¡É¤Î¿ÈÊ¬¤Ç»Ï¤á¤¿¤È¸À¤¨¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢2009Ç¯¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤Ë»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤µ¤ì¡¢2010Ç¯¤Ë°ì·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Êá¼ê¤È¤·¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢2ÅÙ¤ÎÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Æ±Ç¯¤Ë7»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢2011Ç¯¤Ë¤â1»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£°ì·³µÏ¿¤Ï2¥·¡¼¥º¥ó¤Ç8»î¹ç½Ð¾ì¡¢8ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¡ÊÂÇÎ¨0.250¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¾×·âÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÈþÅèÍÆµ¿¼Ô¤Î¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈÈºá¹ÔÆ°¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤¢¤ë¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÈþÅèÍÆµ¿¼Ô¤«¤éÈï³²¤ò¼õ¤±¤¿½÷À¤Ï11¿Í¤ËÃ£¤·¡¢ÈþÅèÍÆµ¿¼Ô¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿²ó¿ô¤â8²ó¤ËµÚ¤Ö¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¶Ë¤á¤Æ¾ï½¬Åª¤Ç¡¢Ï¢Â³Åª¤ÊÍÍÁê¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤À¡£
ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÇ½é¤ÎÈÈ¹Ô¤ÏÆÈÎ©¥ê¡¼¥°»þÂå¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤âÀ½¹¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÈþÅèÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤³¤ì¤ò±£¤·¤¿¤Þ¤Þ·ÐÎò¤òÂ³¤±¤¿¡£¤½¤Îº¢¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥¹¥«¥¦¥È¤ÎÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ê¡¢¥Þ¥¤¥Ê¡¼·ÀÌó°ìÊâ¼êÁ°¤Þ¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÈÈºáÎò¤Î¾È²ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²áµî¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ó¥¶È¯µë¤¬µñÈÝ¤µ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹Ô¤¤âÆÜºÃ¤·¤¿¡£
ÌäÂê¤Ï¡¢¤³¤Î»ö¼Â¤òÃÎ¤ê¤Ê¤¬¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬»ØÌ¾¤ò¶¯¹Ô¤·¤¿¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£µåÃÄ¤Ï¡Ö½½Ê¬¤ËÈ¿¾Ê¤·¡¢¹¹À¸¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ïºø³Ð¤À¤Ã¤¿¡£ÈþÅèÍÆµ¿¼Ô¤Ï2012Ç¯8·î23Æü¡¢ºÆ¤ÓÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£4ÆüÁ°¤ÎÆ±·î19Æü¡¢Ê¡²¬»ÔÆâ¤Ç¸«ÃÎ¤é¤Ì20ºÐ½÷À¤ò¤ï¤¤¤»¤Ä¤·¤¿µ¿¤¤¤À¡£µ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²¶¤Î´é¤ò¸«¤ë¤Ê¡×¤È¶¼¤·¤¿¸å¡¢ÈÈ¹Ô¤ËµÚ¤ó¤À¤È¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÂáÊáÍâÆü¤Î24Æü¡¢¤¹¤°¤Ë·ÀÌó²ò½ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÄÉ²Ã¤ÎÈÈ¹Ô»ö¼Â¤¬¼¡¡¹¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÈþÅèÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆ±Ç¯7·î23Æü¤Ë17ºÐ½÷À¡¢7·î30Æü¤Ë19ºÐ½÷À¤ò¶¼¤·¤Æ¶¯À©¤ï¤¤¤»¤Ä¤·¤¿µ¿¤¤¤¬È¯³Ð¤·¤¿¡£Ãó¼Ö¾ì¤ØÏ¢¤ì¤Æ¹Ô¤¡¢¡Ö¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È²¥¤ë¡×¡Ö²¶¤Î´é¤ò¸«¤¿¤é¤¿¤À¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¶¼¤·¤¿¸å¡¢¤ï¤¤¤»¤Ä¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
2013Ç¯1·î¡¢¸¡»¡¤ÏÄ¨Ìò2Ç¯6¥«·î¤òµá·º¤·¡¢ºÛÈ½½ê¤ÏÄ¨Ìò2Ç¯¤Î¼Â·º¤òÀë¹ð¤·¤¿¡£ÈþÅèÍÆµ¿¼Ô¤Ï°ì¿³¤ËÉÔÉþ¤È¤·¤Æ¹µÁÊ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Ç¯4·î¤Ë´þµÑ¤µ¤ì¤¿¡£
½Ð½ê¸å¡¢ÈþÅèÍÆµ¿¼Ô¤Ï¹ªÌ¯¤Ë¿ÈÊ¬¤ò¡ÈÀö¾ô¡É¤·¤¿¡£Áª¼ê»þÂå¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¢¤ë¡ÖÆ²¾åÈ»¿Í¡×¤«¤éÀ«¤òÊÑ¤¨¡¢¡ÖÈþÅèÈ»¿Í¡×¤È¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
·Ù»¡¤Ïº£¸å¡¢Èï³²¼Ô¤ÎÄÄ½Ò¤äËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤Ê¤É¤Î¾Úµò¤ò´ð¤Ëµ¯ÁÊ¤¹¤ë¤ÈÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë