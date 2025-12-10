「これでファウルなら全部PK」インテル戦士が激怒するなか…リバプール指揮官の見解が興味深い。プレミアとCLの違いを語る
勝負を分けたPKが大きな注目を集めている。
現地12月９日に開催されたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第６節で、遠藤航が所属する13位のリバプールは、４位のインテルと敵地で対戦。コンディション不良の遠藤と、アルネ・スロット監督を批判したモハメド・サラーは招集外となったなか、１−０で昨季準優勝の難敵を撃破した。
決勝点が生まれたのは、88分だった。フロリアン・ヴィルツがアレッサンドロ・バストーニにペナルティエリア内で倒され、オン・フィールド・レビューの末にPKを獲得。これをドミニク・ソボスライがきっちり決め、土壇場で勝ち越した。
もっとも、ヴィルツが大袈裟に倒れたようにも見えるため、インテルの選手たちは不満を露わに。ピオトル・ジエリンスキは「審判の判定は理解できない。ピッチからはファウルには見えなかった。もしこれでファウルが宣告されるなら全てPKだ」と訴えた。
また、ヘンリク・ムヒタリアンも「どうして存在しないPKを彼らが思いついたのか分からないが、これがフットボールだ。我々は満足していない。このようなPKを与えるなら、ペナルティエリア内での接触は全てPKになる」と言い放った。
では、スロット監督はどう捉えているのか。リバプールの公式サイトによれば、イブライマ・コナテがネットを揺らすも、直前にユーゴ・エキティケのハンドがあったとして、得点が取り消された32分の場面にも触れ、次のように語った。
「後半、我々はどんどんどんどん良くなっていった。コナー・ブラッドリーとユーゴ・エキティケがすでに得点に近付いていた。そして、最終的にはPKを獲得したが、それがPKだとしたら、今シーズンは10ものPKを獲得できたかもしれない。プレミアリーグでは認められなかっただろう。最初のゴールは、PKの一件よりも、より明らかにゴールだったと思う」
オランダ人指揮官が口にした、プレミアリーグとCLの違いは非常に興味深い。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】判定は妥当？注目を集めている得点取消とPK獲得シーン
