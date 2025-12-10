「こんなことがあり得るのか！」「日本が３位と同等だと？」日本がアジア勢唯一の選出！米大手のW杯“優勝オッズ”に韓国メディアは愕然「韓国は除外された」
周知の通り、北中米ワールドカップ組分けが決定し、日本はオランダ、チュニジア、欧州プレーオフB（ウクライナ、スウェーデン、ポーランド、アルバニア）の勝者と同じF組に入った。
そのグループ分けを受けて、アメリカの大手メディア『FOX SPORTS』は、有力な21か国の優勝オッズを公開。１位はFIFAランキング首位のスペインで、２位イングランド、３位フランス、４位ブラジル、５位アルゼンチンと続いている。
日本は、前回３位、前々回２位のクロアチアと並んで19位で、10ドルを賭けて1010ドルが返ってくるというオッズとなっている。アジア勢では唯一のランクインとなった。
その森保ジャパンについて、同メディアは「日本は久保建英と遠藤航を主力選手として擁し、欧州トップクラスでの経験と新進気鋭の才能を融合させている。日本はこれまで７回のワールドカップに出場し、ベスト16に４回進出しており、これが過去最高の成績だ」と紹介している。
この結果に反応したのが、韓国のメディア『Xports News』だ。12月９日、「こんなことがあり得るのか！韓国には言及なしで、日本がワールドカップ３位と同等とは。米主要メディアが北中米のワールドカップオッズを発表。韓国は除外された」と見出しを打った記事を掲載。次のように報じた。
「最も注目を集めたのは、韓国の“永遠のライバル”である日本だ。FOX SPORTSによると、日本のオッズは2018年のロシア・ワールドカップで３位になったクロアチアと同じだった（実際は準優勝。３位は前回大会）。クロアチアは19位タイだ。日本のワールドカップ優勝に10ドルを賭けると、合計1010ドルの賞金が手に入る。スペインには10ドル賭けると、450ドルの賞金が手に入る」
記事は「2050年のワールドカップ優勝を目指す日本は、アジア予選では圧倒的なリードで早期に出場権を獲得し、いよいよワールドカップ本番モードに突入した。 ９月にメキシコと０−０で引き分け、アメリカに０−２で敗れるという一時的な後退があったものの、10月にはワールドクラスの強豪ブラジルを史上初めて破り、苦戦を強いられていたガーナにも圧勝するなど、目覚ましいパフォーマンスを見せた」とサムライブルーを称賛。こう続けている。
「対照的に、韓国の名前はなかった。韓国は日本と並んでアジア最強のチームを自負しているが、客観的に見るとFIFAランキング（22位）は日本（18位）よりも低い。日本とは異なり、韓国はワールドカップ本大会で大きな脅威とは見なされていない」
日本と自国代表との評価の違いを、悲嘆しているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
