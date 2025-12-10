日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』の公式SNSが、妻夫木聡・安藤政信・津田健次郎と並ぶ目黒蓮（Snow Man）のオフショットを公開。第9話の印象的なシーンを思い起こさせる4ショットに、ファンの視線が集中している。

【画像】目黒蓮・妻夫木聡・安藤政信・津田健次郎の4ショット／目黒蓮のスーツ＆ジャケットスタイル

■目黒蓮のシルエットをいっそう引き立てるスーツ姿

今回の写真でとりわけ目を引くのは、目黒の端正な佇まい。やわらかな曲線を描く黒縁メガネが顔立ちをいっそう際立たせ、落ち着いた知性をまとわせている。

衣装はブラックスーツにボルドーのネクタイ。深みのある配色が目黒のスラッとしたシルエットをより美しく見せ、胸元のリボンがさりげないアクセントとして華やぎを添える。

左手を軽く上げて柔らかく微笑む姿からは、撮影の合間のリラックスした空気が伝わり、公式が添えた「この4人のシーン覚えていますか？」というコメントとも相まって、視聴者の記憶を呼び起こす1枚となっている。

SNSでは「イケメンイケおじで眼福」「チームロイヤル最高」「蓮くんスーツ似合いすぎる」「お手振りかわいい」「美男家族みたい」など、多くの反響が寄せられている。

■目黒蓮 スーツ、ジャケットスタイルのオフショット