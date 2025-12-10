10日11時現在の日経平均株価は前日比261.04円（-0.52％）安の5万394.06円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は926、値下がりは606、変わらずは71と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は113.65円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が48.13円、ＳＢＧ <9984>が46.13円、コナミＧ <9766>が17.38円、任天堂 <7974>が15.38円と続いている。



プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を20.86円押し上げている。次いでアステラス <4503>が10.03円、ホンダ <7267>が9.13円、デンソー <6902>が6.55円、日東電 <6988>が5.85円と続く。



業種別では33業種中17業種が値上がり。1位は証券・商品で、以下、ゴム製品、輸送用機器、石油・石炭と続く。値下がり上位にはその他製品、保険、非鉄金属が並んでいる。



※11時0分11秒時点



