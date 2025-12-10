2025年12月9日、中国メディアの中国新聞網は、ある英国のブロガーが日本で街頭インタビューを行ったところ、複数の市民が日本による台湾問題の介入を支持しないとの回答が得られたと報じた。

記事は、ある英国のブロガーがこのほど日本で実施した街頭インタビューの動画を掲載。高市早苗首相による「台湾有事」発言に関連した質問をしたところ、「市民からは日本による台湾問題への介入を支持しないとの回答が得られたほか、近ごろの日中関係の緊迫化は主に高市首相の不当な発言によるものだとの意見が聞かれた」と伝えた。

また、「多くの人が『一連の問題によって中国に対する好感に影響することはない』と語り、中国人が友好的で親切である、中国は重厚な歴史文化を持つなどといった中国に対するポジティブな印象を口にした」とも紹介。さらに一部には「日本社会ではいまだに中国に対するステレオタイプが存在する。台湾問題は中国本土と台湾との問題であり、日本は中立を保つべき」と指摘する市民もいたと伝えた。

実際、映像に登場する人物は上記のような回答をしている。

この件について、中国のネットユーザーは「でも日本政府は戦争をしたがってるぞ」「彼らは口で言うことと実際やることが一致しないからな」「まずは誤りを認めてからにしろ」「こういう人はごく少数だろう」「高市首相の支持率はとても高いんでしょ。だまさないでくれ」「右翼や極右の人にインタビューしてみろよ」「インタビューに英語で答えてるけど、日本人の英語なまりじゃない気がするんだよな」「このインタビューも演技っぽいよな」など冷ややかなコメントを寄せている。（編集・翻訳/川尻）