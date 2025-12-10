小泉防衛相は１０日午前、防衛省で臨時記者会見を開き、中国側が中国軍と自衛隊の無線のやりとりとする音声を公開したことを巡り、「危険回避のための十分な情報はなかった」と述べ、強く批判した。

小泉氏は「中国海軍艦艇から６日、海自の護衛艦に対し、（中国空母「遼寧」艦載機の）飛行訓練を開始するという連絡があった」と説明した。その上で、「訓練を行う時間や場所の緯度経度を示す航空情報も、船舶などに示す航行警報も事前に通報されていなかった」と強調した。

中国側が中国機も日本側のレーダー信号を感知したとしていることに対しては、「航空自衛隊Ｆ１５戦闘機が遼寧の艦載機にレーダーを使用した事実はない」と否定した。

中国軍の訓練は、日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）内で行われ、周辺には沖縄本島などがある。小泉氏は「自衛隊が対領空侵犯措置を行うことは訓練に関する事前通報の有無に関わらず、当然だ」と強調。「問題の本質は、中国側が約３０分にわたる断続的なレーダー照射を行ったことだ」として、再発防止を引き続き求める考えを示した。