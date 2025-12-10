前日に開催された第4回現役ドラフトでロッテへ移籍することが決まった阪神・井上広大外野手（24）が10日、報道陣に対応した。

「6年間お世話になった球団で、なかなか結果が出ない中での移籍になりましたけど、しっかりと結果を出して恩返しというのも大事だと思いますし、千葉ロッテに行っても結果を出せるように頑張っていきたい」

ロッテは8年ぶりの最下位に沈んだ今季73本塁打、441得点はいずれもリーグ5位。サブロー監督は井上を獲得した直後に「パンチ力のある選手。長打はウチに足りない部分でもある。大いに期待しています」とコメントを残した。

その言葉に呼応するように井上は「この6年間、タイガースでいろんなことに取り組んで、どうやって自分の長打を生かすかを考えてやってきた。この12、1月で長打力とバッティングに関して磨きをかけていきたい」と意気込んだ。

ロッテの外野陣は今季、新人王に輝いた西川をはじめ、山口、山本らがいる激戦区。「しっかりと競争に割って入れるようにというのが大前提。競争に勝ってレギュラーを取りたいですし、チームの勝利に一つでも貢献できるように」と力を込めた。