½Ð»º¡¢ÉÔÀïÇÔµ¬Äê¤Ë¡ÖÀäË¾¡×¡¡ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¡¢¸«Ä¾¤·¸¡Æ¤
¡¡½Ð»ºÍ½ÄêÆüÁ°¸å¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤ò»ö¼Â¾åÉÔÀïÇÔ¤È¤¹¤ëµ¬Äê¤Î¸«Ä¾¤·¤òµá¤á¡¢ÆüËÜ¾´ýÏ¢ÌÁ¤ËÍ×Ë¾½ñ¤òÁ÷¤Ã¤¿Ê¡´Ö¹áÆà½÷Î®Ï»´§¡Ê33¡Ë¤Ï10Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿¡£Âè1»Ò½Ð»º¸å¤ËÏ¢ÌÁ¤¬Àß¤±¤¿µ¬Äê¤Ç¡ÖÂè2»Ò¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÏÌµÍý¤À¤ÈÀäË¾Åª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾´ý³¦¤ÎÌ¤Íè¤Ë¶¯¤¤ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡Ï¢ÌÁ¤Ï10Æü¡¢µ¬Äê¤Î²þÄê°Æ¤òÄ´À°Ãæ¤Ç¡¢Åö»ö¼Ô¤Î°Õ¸þ¤Ë±è¤¦»ÅÁÈ¤ß¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¡£¡ÖÊ¡´Ö½÷Î®Ï»´§¤ËÉÔ°Â¤òÊú¤«¤»¡¢¤ª¤ï¤Ó¿½¤·¾å¤²¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡Ê¡´Ö½÷Î®Ï»´§¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾´ý¤ÏÁ´¤Æ¤ÇÂå¤¨¤¬¤¿¤¤¡£½÷Î®´ý»Î¤Î»ÈÌ¿¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¤Ë¤ÏÇ¥¿±¤ò¤Á¤å¤¦¤Á¤ç¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾õÂÖ¤À¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£À¼¤ò¾å¤²¤ë¤Î¤Ë¤Ï¤¿¤á¤é¤¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÊý¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¼Â¤ê¤¢¤ëµÄÏÀ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È´õË¾¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ê¡´Ö½÷Î®Ï»´§¤ÏºòÇ¯12·î¤Ë½Ð»º¡£Ï¢ÌÁ¤Ïº£Ç¯4·î¡¢½Ð»ºÍ½ÄêÆü¤ò´ð½à¤Ë»ºÁ°6½µ»º¸å8½µ¤Î·×14½µ¤ÈÆüÄø¤¬½Å¤Ê¤ëÂÐ¶É¤ò¡¢»ö¼Â¾åÉÔÀïÇÔ¤È¤¹¤ëµ¬Äê¤òÀß¤±¤¿¡£