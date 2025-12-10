学院型ガールズ・ボーカルユニット「純情のアフィリア」が約２年ぶりとなるニューシングル「カオスなムーブでラブリのバグ！？」をリリースした。加入して日が浅い“最新メンバー”の皐月ユナが、東京・越中島のスポニチ東京本社での単独インタビューに応じ、初のゲームタイアップに懸ける重圧と、その裏に隠した意外な「度胸」について語った。（「推し面」取材班）

ほほ笑みながら「実はゲーム、すっごい下手くそなんです」と話した瞳が、一瞬だけ鋭く光った。話題が新曲のイントロ、わずか10秒足らずの“ソロパート”に及んだ時だ。

本作は、Nintendo Switch用ソフト「CHAOS;HEAD / CHAOS;CHILD らぶChu☆Chu ！ DOUBLE PACK」の主題歌。科学アドベンチャーシリーズ特有の重厚な世界観を背負う楽曲だが、その幕開けは意外にもクラシカルなバレエ音楽のような美しい旋律で静かに始まる。

そこでセンター後方に立ち、たった一人で舞うのが皐月だ。披露するのは、片足を鞭のように打って回転力を生むバレエの大技「グランフェッテ」。

「合計5周、回らせてもらっています。幼い頃からクラシックバレエを習っていて、自分の武器を生かせる場所をもらえたのが本当にうれしくて」。

ライブという「生」の舞台、しかも曲が始まった瞬間の静寂の中で回るプレッシャーは計り知れない。軸がわずかでもぶれれば転倒のリスクもある大博打だ。それでも「たまに失敗しちゃう可能性もあるんですよ」と、事も無げに打ち明けると、さらにいたずらっぽくこう続けた。

「その時は『スン』って表情で（笑い）。顔には絶対に出しません。逆にそこがライブの『生』って感じがするし私の見せ場だと思うんです。一番最初は、もうセンターの私だけを見てくださいっていう気持ちです」。

ミスさえも演出に変え涼しい顔でやり過ごす。可憐な衣装の下にはアスリートのような強靭な神経と、ステージに立つ者としての確かな矜持（きょうじ）が宿っていた。

そんな“女優”のような一面を見せたかと思えば、楽曲の魅力を語る表情は等身大のアイドルに戻る。「とにかく『チュッちゅ』というフレーズが耳に残るんです。中毒性があって、家に帰ってからも『もう一回聴こうかな』と思えるような曲」と解説。

歌詞には「その目誰の目？」「ディソード」といった作品固有の用語が散りばめられている。ゲームに詳しい先輩メンバー・寺坂ユミから教えを請い、物語の世界観を咀嚼（そしゃく）した。「知っている人が聴けば『おっ』となる仕掛け」を理解して歌声に乗せる。

「私たちが歌った曲がゲームの最初に流れる。加入して初めての経験で震えるくらいうれしかった。こんなに有名な作品に関われるからこそ、大事に大事に届けたいんです」。

優雅なクラシックからアップテンポでカオスな電子音へ。5回転のグランフェッテを終えた後は、乱れることのない呼吸で激しいダンスの渦へと飛び込んでいく。「スン」とした顔の下に隠した情熱と確かな技術。その回転が止まった時、皐月ユナはまた一つ、アイドルとして強く美しくなる。