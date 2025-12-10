最近の調査によれば、米国の10代のほぼ3分の1が対話型AI（人工知能）を日常的に使用している/Xavier Lorenzo/Moment RF/Getty Images

ニューヨーク（CNN）米国の10代のほぼ3分の1が対話型AI（人工知能）を日常的に使っている実態が、最新調査で浮かび上がった。子どものAI利用をめぐっては、心の健康問題や成人向けコンテンツの問題が指摘され、安全上の重大な懸念が浮上している。

ピュー・リサーチ・センターは今回初めて、米国の10代を対象に対話型生成AIの利用実態を調査した。その結果、ほぼ70％が少なくとも1回は対話型AIを使ったことがあると回答。日常的に使用するというユーザーのうち16％は、1日数回、あるいは「ほとんど常時」使っていると答えた。

対話型AIは学習や宿題を助けてくれるツールと宣伝されているが、中には友人あるいは恋愛の相手として利用するユーザーもいる。

ピューの調査は米国で13〜17歳の約1500人を対象に実施した。

対話型AIの中で突出して人気があったのはオープンAIの「ChatGPT（チャットGPT）」で、回答者の半数以上が使ったことがあると回答。続く上位はグーグルの「Gemini（ジェミニ）」、メタの「Meta AI」、マイクロソフトの「Copilot（コパイロット）」、「Character.AI」、アンスロピックの「Claude（クロード）」の順だった。

性別でみると、対話型AIを使ったことがある女子は64％、男子は63％とほぼ変わらなかった。年齢別では15〜17歳が68％、13〜14歳は57％。世帯年収が高いほど、利用者はわずかに多かった。

オープンAIとCharacter.AIに対しては、10代の子どもの自殺や心の健康問題にAIが関与したと主張する家族が訴えを起こしている。メタのAIについても、未成年相手に性的会話を交わしたとして非難の的になった。