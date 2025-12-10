プロ野球・巨人の岸田行倫選手と泉口友汰選手が9日に放送された「さまぁ〜ずスタジアム」に出演し、坂本勇人選手について語りました。

泉口選手にとっては憧れの内野手。三遊間を組むこともありましたが、「準備力がすごい」と語ると、「試合前のアップもトレーニングもそうですし、対戦相手の球種もデータもしっかり見ておられますし、こんなに準備するんだって。僕たちはもっとしないといけないなって思いますし、だからこそ、代打でパッと出て行ったときでも、ああやって結果が出せるんだなって思います」と続けました。

岸田選手は9月10日に坂本選手と一緒にお立ち台に。その時に坂本選手が「岸田選手にバッティングを教えてもらっている」と口にしていました。さまぁ〜ずからそのことについて突っ込まれると、「教えたことは一度もないですよ、僕が勇人さん教えてるとかおかしな話じゃないですか」とタジタジ。

「でも、勇人さんはどんな選手でもバッティングの話をしますね。『どんな感じで打ってる？』とか、聞いてくる。『僕はこんな感じで打ってます』とかいうのが、ふざけて教えてもらってるってなってる」

来年はプロ20年目を迎える坂本選手ですが、野球へのどん欲さはチームでもピカイチ。坂本選手からこの2人が学ぶことは今後も多そうです。