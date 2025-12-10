【スシロー×「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」コラボキャンペーン】 12月10日～ 開催

あきんどスシローは、回転寿司チェーン「スシロー」において、セガのAndroid/iOS向けリズム&アドベンチャーゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」（以下、プロセカ）とのコラボキャンペーンを本日12月10日より開始する。

本キャンペーンでは、「プロセカ」に登場するキャラクターがデザインされたコラボ限定ピック、ステッカー、カード付きのおすしが登場。さらに、マルチポーチ付きのソフトドリンクや、ユニットチャームセット付きのお持ち帰り商品なども用意される。

今回、メディア向けの試食会にてコラボメニューやグッズなどを一足先に撮影できる機会を得たので、本稿では撮り下ろしで紹介していく。

コラボ限定ピック付き商品

プロジェクトセカイコラボ限定ピック付き ジャンボとろサーモン

価格：280円～

販売期間：12月10日～ ※コラボ限定ピックの手配総数27万枚分が完売次第終了

口いっぱいに広がる旨みととろける脂がたまらないとろサーモンに、「プロセカ」のコラボ限定ピック（全6種のうち1種）が付いてくる。

「プロジェクトセカイコラボ限定ピック付き ジャンボとろサーモン」 価格：280円～

コラボ限定ピックは表と裏で違うデザイン

表6種

裏6種

プロジェクトセカイコラボ限定ピック付き グリルチキンチーズマヨ炙り

価格：280円～

販売期間：12月10日～ ※コラボ限定ピックの手配総数23.4万枚分が完売次第終了

グリルされた鶏もも肉にチーズとマヨをトッピングして直火で炙り、香ばしく仕上げた、子供でも楽しめる回転すしならではの一皿に、「プロセカ」のコラボ限定ピック（全7種のうち1種）が付いてくる。

「プロジェクトセカイコラボ限定ピック付き グリルチキンチーズマヨ炙り」 価格：280円～

こちらのピックも表と裏で違うデザイン

表7種

裏7種

コラボ限定カード・ステッカー付き商品

プロジェクトセカイコラボ限定カード付き ねぎまぐろ手巻

価格：400円～

販売期間：12月10日～ ※コラボ限定カードの手配総数18万枚分が完売次第終了

有明海の一番摘み海苔を使用した「ねぎまぐろ手巻」に、「プロセカ」コラボ限定カードが付いてくる。カードは全7種でランダム提供となる。

また、コラボ限定カードの袋に同封されている二次元コードにアクセスしてシリアルコードを入力すると、抽選で200名にコラボ限定カードコンプセットが当たるキャンペーンに参加できる。こちらの応募期間は12月28日まで。

「プロジェクトセカイコラボ限定カード付き ねぎまぐろ手巻」 価格：400円～

付いてくるカードはブラインドパッケージで提供される

内容はプラカード1枚と、キャンペーンに応募できる二次元コードが入っている

カードはしっかりとした作りになっていてコレクションアイテムとして集めたくなる。友人同士で推しキャラをトレードし合うのも楽しそうだ

カードは全7種

プロジェクトセカイコラボ限定ステッカー付き 濃厚半熟ショコラ

価格：460円～

販売期間：12月10日～ ※コラボ限定ステッカーの手配総数25.2万枚分が完売次第終了

濃厚な半熟ショコラにコラボ限定ステッカーが付いてくる。ステッカーは全6種でランダム提供となる。

「プロジェクトセカイコラボ限定ステッカー付き 濃厚半熟ショコラ」 価格：460円～

付いてくるステッカーはブラインドパッケージで提供される

ステッカーのサイズはこんな感じ。キャラクターの立ち絵がしっかり確認できるものになっている

ステッカーは全6種

コラボ限定マルチポーチ付きソフトドリンク

プロジェクトセカイコラボ限定マルチポーチ付き ソフトドリンク

価格：1,400円～

販売期間：12月10日～ ※コラボ限定マルチポーチの手配総数13.5万個が完売次第終了

コラボ期間中、「プロセカ」に登場するキャラクターのアクリルチャーム付きマルチポーチがもらえるソフトドリンクが販売される。アクリルチャームは付属する台座にセットすることで自立が可能。身につけて良し、アクスタとして飾って良しの2WAY仕様となっている。

マルチポーチはそれぞれのキャラクターをイメージしたカラーで登場。中が見えるスケルトン仕様なので、好きなキャラクターのカードなどを入れて推し活を楽しむこともできる。

対象となるドリンクはホワイトウォーター、ホワイトソーダ、烏龍茶、POPメロンソーダ、ペプシコーラ（一部店舗では対象ドリンクが異なる）となる。

「コラボ限定マルチポーチ付きソフトドリンク」 価格：1,400円～

マルチポーチはブラインドパッケージで提供される

内容はアクリルチャームと

マルチケースが1つずつ

マルチケースはボタンで開け閉めできて、中央から展開する仕様だ

「プロジェクトセカイコラボ限定カード付き ねぎまぐろ手巻」でもらえるカードがジャストフィット。推し活にぴったりだ

チャームを取り出してみるとこんな感じ

付属の台座にはめ込んで組み立てると

自立が可能。アクスタとして飾ることもできる

マルチポーチは全6種

コラボ限定ユニットチャームセット付きお持ち帰り商品

プロジェクトセカイコラボ限定ユニットチャームセット付き コラボ限定セット6貫

価格：1,700円～

販売期間：12月10日10時～ ネット注文のみ ※コラボ限定ユニットチャームセットの手配総数0.9万個分が完売次第終了

受取期間：12月13日～12月28日

まぐろ、サーモン、えびなど人気ネタ6貫に、「プロセカ」コラボ限定ユニットチャームセットが付いてくるお持ち帰り商品が登場。ユニットは組み立ててディスプレイできるほか、付属のボールチェーンを付けることで、1つずつ単体でのチャームとしても楽しめる。

ユニットチャームセットは全5種が用意されており、ランダム提供となる。

「プロジェクトセカイコラボ限定ユニットチャームセット付き コラボ限定セット6貫」 価格：1,700円～

ユニットチャームセットはブラインドパッケージで提供される

中身はプラスチックの台紙にはめ込まれた状態となっている

「プロセカ」に登場する音楽グループ（ユニット）ごとのキャラクターがアクスタに

台座も付属

キャラクターの人数分のボールチェーンも付いてくる

ユニットチャームセットは全5種

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net All rights reserved.