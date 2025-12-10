足も使えたら、没入感もより高まる？

最新のゲームを最大限楽しむには、多くの複雑な操作が求められます。キーボードやマウスがどれほど進化したとしても、手だけで操作するということ自体に限界があるのかもしれません。

足の指でボタンを押す

中国のキーボードメーカーVarmilo（アミロ）は、ゲーミングPC向けに「足用キーボード」を開発しました。

Image: Varmilo

レーシングゲームなどで使えるフットペダルはすでにいろんなメーカーが出していますが、この足用キーボードには、Cherry社が提供するMX Silent Blackスイッチが搭載されています。ユーザーは足の指でボタンを押して操作することができるようです。

Image: Varmilo

3ボタンタイプと4ボタンタイプ、さらに両足で操作する4ボタンタイプの全3モデルが揃います。ボタンが4つ搭載された片足用キーボードの場合は、直径25mmのABSキャップをそれぞれ親指と小指で両側から叩いて操作するようです。

ベース部分は3Dプリンターで製造されており、足の甲を支えるための隆起部分も備えています。なお、このキーボードを使う際は、裸足または靴下でプレイすることをお忘れなく。

接続は有線、またはBluetoothと2.4GHzによるワイヤレスに対応しています。Varmiloによると、レースゲームだけでなく格闘ゲームやFPS（ファーストパーソンシューター）ゲームにも適しており、さまざまなゲームに使えるとのことです。

このデバイスは1,000Hzのポーリングレートをサポートしているため、コントローラーがPCにデータを送信する応答時間は10ms以下と、対戦ゲームなどで高いパフォーマンスを発揮することでしょう。

実際にプレイヤーが角を曲がる際に体を傾ける必要があるFPSや、攻撃を避けるために転がるサードパーソンアクションゲームでは、没入感を少し高めてくれるかもしれません。

日本での発売価格は、3モデルいずれも1万4700円で、現在予約受付中です。

これ便利なの？

大手PCゲームブランドのMSIは以前、「Liberator」と呼ばれる独自のフットコントローラーシリーズをクラウドファンディングで投入しました。このコントローラーには、日本製のオムロンスイッチが搭載された3つのボタンがあり、足の両側で押すか、ペダルを踏み込むように前方に蹴ることで押すというものでした。

2022年にはKickstarterにて140〜160ドル（約2万2000円〜2万6000円）で販売されており、MSIの台湾のショップでは、今でも180ドル（約2万8000円）ほどで入手可能です。MSIがファームウェアのアップデートでこのデバイスをサポートするかどうかは、また別の問題ですが…。

他にも、フットコントローラーを現代のゲーマー環境に適応させようとする試みは、これまでも数多く行なわれてきました。2013年には、カナダのSteLuLu Technology社が「Stinky Footboard」というひどい名前のデバイスを販売しました。これはバネとCherry MXスイッチを使用し、ユーザーが足首を左右に揺らすことで入力を生成できるデバイスでした。

このデバイスはKickstarterで再び資金調達に成功し、ついには実現しましたが、ウェブサイトやSNSアカウントが空っぽであることから、この会社は既に完全に廃業しているようです。なお、ゲーマー向けではないフットコントローラーをお探しなら、Elgato社が90ドル（約1万4000円）で販売しているStream Deck Pedalがおすすめです。

これまで足用キーボードは、あまりデザイン性の高くない点や、最終的にコンセプトがハマらないなど、結局浸透していないのが現状です。それでも、側面に無数のマクロボタンが付いたMMOマウスを見ると、足用キーボードのデザインもそう悪くないと思えるのは筆者だけでしょうか。