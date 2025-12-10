【ワークマンの新作シューズ】が優秀！「雲の上を歩いているかのよう」「かかと部分が踏める」

はき心地とコスパの良さ、どちらも妥協したくない人にチェックしてほしいのが【ワークマン】の「新作シューズ」。軽量仕様や防水機能、さっとはける工夫が施された魅力的なシューズがそろっており、毎日の外出がより楽になりそうです。今回は、そのなかからとくに注目したいラインナップをご紹介。

ふわっと軽やかなニットスニーカー

【ワークマン】「レディース雲の上ステップインニットスニーカー」\2,500（税込）

靴と紐が同じカラーで統一された、上品にはけそうなニットスニーカー。「まるで雲の上を歩いているかのような、軽くてふわふわとした歩き心地が魅力」（公式サイトより）とのことで、長時間履いても疲れにくそうです。ほどよい厚みのあるソールも歩きやすそうで、アクティブに動きたい日にもぴったり。すっきりとした印象のデザインでスポーティーすぎず、きれいめコーデにもなじむ予感。

さっと脱ぎ履きできるあったかシューズ

【ワークマン】「レディースかかと踏めるムートン風シューズ」\2,300（税込）

もこもこの素材が季節感たっぷりのムートン風シューズ。公式サイトによると「かかと部分が踏めて簡単に脱ぎ履きできる」とのことで、忙しい日や近所へのお出かけにも便利です。内側はフェイクファー素材になっていて、寒い日も暖かさを感じられそうです。ほどよいボリューム感で、足元から冬らしさを添えてくれます。

雨の日も安心の防水シューズ

【ワークマン】「コーデュロイモック」\2,500（税込）

コーデュロイ素材でカジュアルな印象のモックシューズ。ショートブーツのような感覚で、パンツにもスカートにも合わせやすそうです。底面から約4cmまで防水仕様になっており、雨や雪の日でも安心かも。さらに保温性に優れた中綿が使用されているので、寒い日にもぴったり。カジュアルなコーデュロイ生地のおかげで、防水・防寒シューズとしてだけではなく、デイリーコーデにも大活躍しそうです。

内側あったか！ すっきり見えブーツ

【ワークマン】「レディースサイドファスナー防水ブーツ」\3,500（税込）

すっきりとしたデザインで、幅広いコーデに合わせやすそうなショートブーツ。見た目はすっきりしていますが、内側は起毛フリース素材で暖かく過ごせそうです。サイドファスナー付きで脱ぎ履きがしやすく、実用性も◎ 底面から約4cmまでの防水機能付きなので、天気を心配することなく出番が多くなる予感。

