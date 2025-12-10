¡ÚNHKÂç²Ï¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡Û½¨Ä¹¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡Ä¤Ï¥¦¥½¡© ·»Äï¤ÎËÜÅö¤Î´Ø·¸À¤È¤Ï
¡ÖËëÎ½¤Î£±¿Í¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ç26Ç¯¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤À¡£¡ØÅ·²¼¿Í¡Ù¤ÎË¿Ã½¨µÈ¤ÎÄï¤Ç¡¢·»¤ÎÊäº´Ìò¤òÌ³¤á¤¿½¨Ä¹¤¬¼çÌò¤Ç¡¢·»Äï¤ÎÎ©¿È½ÐÀ¤¤«¤éÅ·²¼Åý°ì¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¯¡£²¼Ñî¾å¤ÎÀï¹ñ»þÂå¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢ÇÀÌ±½Ð¿È¤Î½¨µÈ¤¬¤Ê¤¼Å·²¼¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤«¡£¤½¤³¤Ë½¨Ä¹¤¬¤¤¤¿¤³¤È¤Î°ÕÌ£¤È¤Ï¨¡¨¡¡£¡ØË¿Ã¤Î·»Äï¡¡½¨µÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½¨Ä¹¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡Ê²Ï½Ð¿·½ñ¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤ÇÅìµþÂç³Ø»ËÎÁÊÔ»¼½ê¶µ¼ø¤ÎËÜ¶¿ÏÂ¿Í»á¤Ï¡ÖÁÔÂç¤ÊÈ¯ÁÛ¤ò¤¹¤ë½¨µÈ¡¢¤½¤Î¥×¥é¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËËÛÁö¤·¤¿Ä´À°Ìò¤Î½¨Ä¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¡¢¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö½¨Ä¹¤ÏÈó¾ï¤ËÍ¥½¨¤ÊÄ´À°Ìò¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÍ½Ð¤·¤¿Ç½ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£½¨Ä¹¤¬Ë´¤¸å¤ÏÀÐÅÄ»°À®¤äÀõÌîÄ¹À¯¤¬¤½¤ÎÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë¡¢½¨µÈ¤ò»Ù¤¨¤ëËëÎ½¤Î£±¿Í¤Ë²á¤®¤º¡¢¼è¤êÂØ¤¨¤¬¤¤«¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½¨µÈ¤ÏËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤¬µ¯¤¤¿ºÝ¡¢È÷Ãæ¹â¾¾¾ë¡Ê²¬»³¸©²¬»³»Ô¡Ë¤«¤éµþÅÔ¤Þ¤Ç200Ò¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ò£²Ëü¿Í¤Î·³Àª¤¬10Æü¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¡ØÃæ¹ñÂçÊÖ¤·¡Ù¤ò¼Â¹Ô¤µ¤»¤¿¡£ÄÌ¾ï¤ÎÈ½ÃÇ¤Ç¤¢¤ì¤ÐËÜÇ½»û¤ÎÊÑ¤Ç¼ç·¯¤Î¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤¬ëÏ»¦¤µ¤ì¤¿Ä¾¸å¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤Ï¡¢É®Æ¬²ÈÏ·¤Î¼ÆÅÄ¾¡²È¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡Ø¾ì¤ò¸«¤ë¡Ù¤Î¤¬ÉáÄÌ¤Ç¤¹¡£¾õ¶·¤ò¸«¶Ë¤á¡¢¾ðÊó¼ý½¦¤ò¤·¡¢Î®¤ì¤òÆÉ¤à¤¿¤á¤Ë¤¹¤°¤Ë¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤¡£
¤Ç¤â½¨µÈ¤Ë¤Ï¡ØÅ·²¼¿Í¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¤¬¸«¤¨¤¿¤Î¤«¡¢Â¨¹ÔÆ°¤Ë°Ü¤¹¤Ù¤¡¢¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡£¤³¤Î¾ï¿Í¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¤ÎÈó¾ï¼±¤µ¤³¤½¤¬¡¢¾ï¼±¿Í¤ÎÌÀÃÒ¸÷½¨¤ä¼ÆÅÄ¾¡²È¤òÂÇ¤ÁÅÝ¤»¤¿ÍýÍ³¤Ç¤¹¡×¡ÊËÜ¶¿»á¡¢°Ê²¼¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¡Ë
½¨µÈ¤¬¡ÖÃæ¹ñÂçÊÖ¤·¡×¤Î¹½ÁÛ¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤â¡¢ÇÏ¤Ë¾è¤Ã¤Æ°ÜÆ°¤Ç¤¤ë¿Í°÷¤Ï¤´¤¯°ìÉô¤Ç¡¢ÂçÈ¾¤ÏÅÌ»Î¤Ç¤Î°ÜÆ°¤È¤Ê¤ë¡£°ÜÆ°¤ÎºÝ¤ËÉéÃ´¤È¤Ê¤ë³»¤äÉð´ï¤ÏÊÌÊØ¤Ç±¿¤Ó¡¢Ãæ·ÑÃÏ¤ËÊäµë½ê¤òÀß¤±¤ë¤Ê¤É¹©É×¤¬¤¤¤¯¤Ä¤âÊÔ¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö½¨µÈ¤ÎÁÔÂç¤Ê¥×¥é¥ó¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢Àè¡¹¤ÎÃæ·ÑÃÏ¤È¤Ê¤ëÂ¼¤Ç¿©¤ÙÊª¤ä°û¤ß¿å¡¢¤ª¼ò¤ò¼êÇÛ¤·¤Ê¤¤¤È¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎºÝ¤ËÆ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¤ª¤½¤é¤¯½¨Ä¹¤Ç¡¢¶¯Ã¥¤ò¤·¤Æ¿Ê·³¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Â¼Ä¹¤È¸ò¾Ä¤·¡¢¿©ÎÁ¤òÇã¤¤¼è¤ê¡¢²Òº¬¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¸å¤Ë¤½¤ÎÂ¼¤ò¼«Ê¬¤ÎÎÎÃÏ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤ËÁÈ¤ß¹þ¤â¤¦¤È»×¤¨¤Ð¡¢»Â¤ê»¦¤·¤Æ¿©ÎÁ¤òÃ¥¤¦¤³¤È¤Ç²Òº¬¤ò»Ä¤¹¤Î¤ÏÆÀºö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÂÐ²Á¤òÊ§¤¦¤Ê¤ê¡¢¡Ø¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬ÎÎ¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÍèÇ¯¤ÎÇ¯¹×¤ò¤Þ¤±¤ë¤è¡Ù¤È¸ò¾Ä¤·¡¢¿Ê·³¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£°ìÌÜ»¶¤ËµþÅÔ¤Ø¸þ¤«¤¦¡¢¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¸å¤ÎÅý¼£¤â¹Í¤¨¤Æ¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¡ÈÁäÆ¯¤¡É¤è¤ê¤â¡È¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¡É
½¨µÈ¤¬²È¿Ã¤Ëµá¤á¤¿Ç½ÎÏ¤ÏÀï¾ì¤Ç¤ÎÁäÆ¯¤¤è¤ê¤âÊ¼ÎÈ¤Î³ÎÊÝ¤äÉð´ïÃÆÌô¤Î¼êÇÛ¤Ê¤É¤Î¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤À¡£ÆÁÀî²È¹¯¤Ç¤â¿ÍºàÉ¾²Á¤Î´ðËÜ¤ÏÀï¾ì¤Ç¤Î¼ÂÀÓ¤¬¼ç¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢½¨µÈ¤ÏÀï¾ì¤Ç³èÌö¤»¤º¤È¤â¥Ç¥¹¥¯¥ï¡¼¥¯¤Ç¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤»¤Ð¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢½Å¿¦¤Ë¼è¤êÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÍºàÉ¾²Á¤Î´ð½à¤¬Â¾¤ÎÀï¹ñÂçÌ¾¤È¤Ï°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÇÀÌ±½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡ØÀï¤¤¤Ï¿©¤¦¤³¤È¡Ù¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÎÂçÊÑ¤µ¡¢¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤«¤é¤³¤½Æ¯¤±¤ë¡¢¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤¬¹ü¿È¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÂçÌ¾¤ÎÂ©»Ò¤¿¤Á¤È¤½¤³¤¬Âç¤¤Ê°ã¤¤¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊäµë¤Î»»ÃÊ¤ò¤·¤Æ¤«¤éÀï¤¦¡£Êäµë¤³¤½¤¬Àï¤Î¾¡ÇÔ¤òÊ¬¤±¤ë¡¢¤ÈÀ¸¤Þ¤ì¤Î°ã¤¤¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¤Þ¤¿¡¢Éð»Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆù¿Æ¤À¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÁ´Éý¤Î¿®Íê¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÃæÀ¤¤Î»þÂå¤Ç¤Ï¡ÖÄï¡×¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ÏÊäº´Ìò¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö·»¤ò¶¼¤«¤¹Â¸ºß¡×¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Äï¤¬Í¥½¨¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª²ÈÁûÆ°¤¬µ¯¤³¤ë¸¶°ø¤Ë¤â¤Ê¤êÆÀ¤ë¤«¤é¤À¡£¸»ÍêÄ«¡¢ÂÍøÂº»á¡¢¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡¢°ËÃ£À¯½¡¤Ê¤É¼ÂÄï¤ò»¦³²¤·¡¢À¯¸¢´ðÈ×¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤ÏËçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö½¨Ä¹¤Ï¸¤¤¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡Ø·»¤Î¸¢¸Â¤ò¶¼¤«¤µ¤Ê¤¤¡Ù¤È´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£À¸³¶¤òÄÌ¤·¤Æ½¨µÈ¤Ë°ÛµÄ¿½¤·Î©¤Æ¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£·»¤Î¸¢¸Â¤ò¶¼¤«¤µ¤Ê¤¤¡¢¤ÈÊ¬¤ò¤ï¤¤Þ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é½¨µÈ¤«¤é¤Î¿®Ç¤¤âÆÀ¤é¤ì¡¢Ë¿ÃÀ¯¸¢¥Ê¥ó¥Ð¡¼£²¤Þ¤Ç¤Î½ÐÀ¤¤ò¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢´Ø·¸À¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤âÀìÀ©·¯¼ç¤È²È¿Ã¤Ç¤¹¡£Æù¿Æ¤À¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¾ð¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»È¤¨¤ëÍ¥½¨¤Ê¿Íºà¤À¤«¤éÅÐÍÑ¤µ¤ì¤¿¡×
½¨µÈ¤Ë¤ÏÎä¹ó¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ë¡£±ù¤Ã»Ò¤Î½¨¼¡¤ÏÅö½é¡¢¸å·Ñ¼Ô¤È¤·¤Æ´ØÇò¤â¾ù¤é¤ì¤ë¤Ê¤É½ÅÍÑ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢½¨Íê¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢ËÅÈ¿¤Îµ¿¤¤¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ÆÀÚÊ¢¤òÌ¿¤¸¤é¤ì¤ë¡£
½¨Ä¹¤Ç¤âÄ«Á¯½ÐÊ¼¤Ï»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡ÖËÅÈ¿¤Îµ¿¤¤¤âÙÔÂ¤¤µ¤ì¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Éð»Î¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÃË¤¬ÀÕÇ¤¤ò¼è¤ë¡£Ç¯Îð¤òÌä¤ï¤º¡¢²È¤ò·Ñ¤¤¤À¼Ô¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Ë·Ñ¤°¼Ô¤¬½èÊ¬¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢½¨µÈ¤Ïºá¤Ê¤ºÊ¤äÂ¦¼¼¡¢½÷»ù¤¿¤Á¤Þ¤Ç¤â»´»¦¤·¡¢Ä¤¤¤¤¹¤é¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Éð»Î¤ÎÙÝ¤Ç¤Ï½¨¼¡¤ä¸å·Ñ¤ÎÃË»ù¤Þ¤Ç»¦¤¹¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Æ¤âºÊ¤äÂ¦¼¼¡¢½÷»ù¤Þ¤Ç»¦¤á¤ë¤³¤È¤ÏÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î³§»¦¤·¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦Îä¹óÈóÆ»¤Ö¤ê¤¬½¨µÈ¤ÎËÜÀ¤Ç¡¢½¨Ä¹¤Ï¤½¤Î¶²¤í¤·¤µ¤ò¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤«¤éÀ¸³¶¡¢µÕ¤é¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡×
½¨Ä¹¤Ï³°ÍÍÂçÌ¾¤È¤Î³°¸ò¤ÎÍ×¤È¤·¤Æ½¨µÈ¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤ë¤â¡¢1591Ç¯¡¢50ºÐ¤ÇÁáÀÂ¡£½¨Ä¹¤¬Ë¿ÃÀ¯¸¢¤«¤éµï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¶Ñ¹Õ¤ò¼º¤¤¡¢Ä«Á¯½ÐÊ¼¤Ê¤É¤ÇÊø²õ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÌ¤ÎÇ§¼±¤À¡£
¡Ö¤½¤ÎÈ¯ÁÛ¼«ÂÎ¤ËÌµÍý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ë¿ÃÀ¯¸¢¤Îíµ¤¤ÏÄ«Á¯½ÐÊ¼¤Ç¤¹¤¬¡¢½ÐÊ¼¤ò°ì²È¿Ã¤Î½¨Ä¹¤¬»ß¤á¤é¤ì¤¿¤«¤È¤¤¤¨¤Ð»ß¤á¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£½¨Ä¹¤ÏÄ´À°Ìò¤ÇÊäº´Ìò¤Ë²á¤®¤º¡¢Ë¿ÃÀ¯¸¢¤Î¹ü³Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä«Á¯½ÐÊ¼¤Ë°Û¤ò¾§¤¨¤ì¤Ð¼ÂÄï¤È¤¤¤¨¤É»¦¤µ¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»Ä¹ó¤ÊÀìÀ©·¯¼ç¤Ê¤Î¤ÇÄï¤ò»¦¤¹¤Î¤â°Õ¤Ë²ð¤µ¤Ê¤¤¡£
ÇÀÌ±¤«¤éÅ·²¼¿Í¤Ø¤ÈÎ©¿È½ÐÀ¤¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤ì¤òÎÙ¤ÇÊäº´¤¹¤ëË¿Ã·»Äï¤Î¥µ¥¯¥»¥¹¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬NHKÂç²Ï¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÉÁ¤«¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²×Îõ¤Ê°ìÌÌ¤â½¨µÈ¤ÏÍ¤·¡¢¤½¤ÎÉÝ¤µ¤òÃÎ¤ë½¨Ä¹¤Ï·»¤Î¸¢¸Â¤ò¶¼¤«¤µ¤º¤Ë¹ª¤ß¤ËÀ¸¤È´¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬Îò»Ë»ö¼Â¤Ç¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥É¥é¥Þ¤Ï¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¸ªÉª¤òÄ¥¤é¤º¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç´Ñ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×
Ë¿Ã½¨µÈ¤ÏËÜÅö¤Ï¤É¤ó¤Ê¿ÍÊª¤Ê¤Î¤«¡¢Äï¡¦½¨Ä¹¤ÎÂ¸ºß¤È¤Ï¨¡¨¡¡£¡ØË¿Ã¤Î·»Äï¡Ù¤òÆÉ¤á¤ÐNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ÈÊ»¤»¤Æ³Ú¤·¤¯Îò»Ë¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤è¤¦¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡§´äºêÂçÊå
¡ØË¿Ã¤Î·»Äï: ½¨µÈ¤Ë¤È¤Ã¤Æ½¨Ä¹¤È¤Ï²¿¤«¡Ù¡ÊËÜ¶¿ÏÂ¿Í¡¦Ãø¡¿²Ï½Ð¿·½ñ¡Ë