米女子ゴルフツアー最終予選会

米女子ゴルフツアーの来季出場権を争う最終予選会の最終日が現地9日、米アラバマ州のマグノリアグローブGC（クロッシングズC＝6664ヤード、パー72、フォールズC＝6643ヤード、パー71）で日没サスペンデッドになった最終ラウンドの残りが行われた。櫻井心那（ニトリ）が通算8アンダーの10位、渋野日向子（サントリー）と西村優菜（スターツ）が5アンダーの24位となり、25位タイまでに与えられる出場権をゲット。日本のファンも朗報に沸いた。

櫻井はクロッシングズCで残り9ホールをラウンドし、通算8アンダーとして10位に入った。同じコースの渋野は、6番パー5でバーディーを奪い、ギリギリの24位。西村も24位で来季出場権を手中に収めた。

日本時間未明に飛び込んできた朗報に、X上のファンからも「良かった良かった！」「しぶこちゃんよかったねー 来年こそ！完全復活をと願ってます」「ほっとしました」「正直厳しいかなと思ってたけど、頑張った。おめでとう」「起きたらいいニュース」と歓喜の声が上がった。

櫻井は来季が米ツアーデビュー。今季のポイントランキングは渋野が104位、西村が115位だった。来季の日本勢は15人となる。



（THE ANSWER編集部）