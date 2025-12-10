初音ミクら全ユニットの書き下ろしイラストも！スシロー「プロジェクトセカイ カラフルステージ！」
あきんどスシロー（スシロー）が、大人気音楽ゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』とのコラボレーション企画を開催。
2025年12月10日より、各ユニットのキャラクターがデザインされた限定ピックやカード、ステッカーなどが付いてくるコラボメニューが全国のスシローにて期間限定で販売されます。
スシロー「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」コラボキャンペーン
開催期間：2025年12月10日（水）〜12月28日（日）
開催店舗：全国のスシロー
※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では実施していません。
セガとColorful Paletteが贈る、誰でもかんたんに楽しめるリズムゲーム『プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク』とスシローがコラボレーション。
期間中、「初音ミク」をはじめとするバーチャル・シンガーや、ゲーム内に登場する5つのユニットのキャラクターたちがデザインされた限定グッズ付きの商品が登場します。
「Leo/need」「MORE MORE JUMP!」「Vivid BAD SQUAD」「ワンダーランズ×ショウタイム」「25時、ナイトコードで。」のメンバーたちが、スシローの店舗を彩ります。
プロジェクトセカイコラボ限定ピック付き ジャンボとろサーモン
価格：税込280円〜
※店舗によって価格が異なります。
販売期間：2025年12月10日（水）〜手配総数23.4万枚分がなくなり次第終了
脂ののったジャンボとろサーモンに、コラボ限定ピックが付いた一皿。
こちらのメニュー（青枠）には、各ユニットのメンバーが集合したデフォルメイラストなど、全6種のピックからランダムで1枚が提供されます。
裏表で異なるデザインが楽しめます☆
口いっぱいに広がる旨みと、とろける脂がたまらないサーモンを味わいながら、かわいらしいちびキャラデザインのピックを集める楽しみが待っています。
プロジェクトセカイコラボ限定ピック付き グリルチキンチーズマヨ炙り
価格：税込280円〜
※店舗によって価格が異なります。
販売期間：2025年12月10日（水）〜手配総数23.4万枚分がなくなり次第終了
香ばしく焼き上げられたグリルチキンに、チーズとマヨネーズをトッピングして直火で炙った人気メニュー。
こちらのメニュー（ピンク枠）には、ジャンボとろサーモンとは異なる絵柄の全7種のピックからランダムで1枚が付いてきます。
裏表で異なるデザインが楽しめます☆
魚が苦手な方やお子さまでも楽しめる一皿で、コラボ限定のキュートなキャラクターデザインを楽しむことができます。
プロジェクトセカイコラボ限定カード付き ねぎまぐろ手巻
価格：税込400円〜
※店舗によって価格が異なります。
販売期間：2025年12月10日（水）〜手配総数18万枚分がなくなり次第終了
有明海の一番摘み海苔を使用した、風味豊かなねぎまぐろ手巻。
全7種のコラボ限定カードには、スシローを楽しむキャラクターたちの姿を描いた「等身イラスト」が使用されており、ランダムで1枚付いてきます。
さらに、カードが入っている袋に同梱された二次元コードから、抽選で200名に「コラボ限定ピックコンプセット」が当たるキャンペーンにも参加可能です。
プロジェクトセカイコラボ限定ステッカー付き 濃厚半熟ショコラ
価格：税込460円〜
※店舗によって価格が異なります。
販売期間：2025年12月10日（水）〜手配総数25.2万枚分がなくなり次第終了
濃厚な半熟ショコラに、たっぷりのホイップクリームとベリーをトッピングしたスイーツ。
全6種のコラボ限定ステッカーは、各ユニットメンバーやバーチャル・シンガーが集合したポップなデザインからランダムで1枚が付いてきます。
フランス製造チョコレートを使用したリッチな味わいのケーキと共に、コレクションを楽しむことができます。
プロジェクトセカイコラボ限定マルチポーチ付き ソフトドリンク
価格：税込1,400円〜
※店舗によって価格が異なります。
販売期間：2025年12月10日（水）〜手配総数13.5万個分がなくなり次第終了
対象ドリンク：ウーロン茶、ペプシコーラ、ポップメロンソーダ、ホワイトウォーター、ホワイトソーダ
対象のソフトドリンクを注文すると、コラボ限定のマルチポーチが付いてくるセットメニュー。
ポーチは「Leo/need（青）」「MORE MORE JUMP!（緑）」「Vivid BAD SQUAD（ピンク）」「ワンダーランズ×ショウタイム（オレンジ）」「25時、ナイトコードで。（紫）」「バーチャル・シンガー（ミントグリーン）」をイメージした全6種のデザインからランダムで提供されます。
それぞれのポーチには、各ユニットのキャラクターがデザインされたアクリルチャームも付属します。
【お持ち帰り限定】プロジェクトセカイコラボ限定ユニットチャームセット付き コラボ限定セット6貫
価格：税込1,700円〜
※店舗によって価格が異なります。
予約開始日時：2025年12月10日（水）AM7:00〜 ネット注文のみ
受け取り期間：2025年12月13日（土）〜12月28日（日）
手配総数：0.9万個分がなくなり次第終了
人気のお寿司6貫と、豪華なアクリルチャームセットが一緒になったお持ち帰り限定商品。
まぐろ、サーモン、いか、たまご、えび、いくら・ねぎまぐろといった定番ネタが詰め合わせになっています。
付属する「コラボ限定ユニットチャームセット」は全5種からのランダム提供。
「Leo/need」「MORE MORE JUMP!」「Vivid BAD SQUAD」「ワンダーランズ×ショウタイム」「25時、ナイトコードで。」の各ユニットロゴとメンバー全員のチャームがセットになった、ファン必見のアイテムです。
人気の寿司ネタやスイーツとともに、お気に入りのユニットやキャラクターのグッズを集められるスペシャルな期間。
スシロー「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」コラボキャンペーンは、2025年12月10日より開催です。
あきんどスシロー「プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク」コラボの紹介でした。
Art by 村上ゆいち © SEGA/© CP/© CFM
