【1975 〜そのときニューミュージックが生まれた】

【写真】音楽と桑田佳祐…サザンオールスターズの名付け親で同級生のカフェオーナーが語る

1975年の桑田佳祐

いよいよ「1975年の桑田佳祐」である。

「いよいよ」じゃねえよ。この年の桑田佳祐はまだアマチュアだろうが。しかし、その後「ニューミュージック」を超えて、日本音楽界最高の存在になっていく桑田佳祐だ。特別にアマチュア時代を追ってもいいだろう。

時計を少し巻き戻して、前年74年の10月14日へ。長嶋茂雄の引退セレモニーの日だ。この日のことを桑田佳祐はサザンオールスターズ「栄光の男」の冒頭で歌っている。「♪ハンカチを振り振り あの人が引退（さ）るのを 立ち喰いそば屋の テレビが映してた」

テレビを見ているのは、青山学院大学経営学部の1年生。18歳の秋である。

ここからは桑田佳祐「ロックの子」（講談社）という、85年に刊行された本の巻末にある年譜から、刊行の10年前=75年の桑田佳祐を追う。

この年のキーワードの1つ目。それは「湘南ロックンロール・センター」だ。地元の湘南で、桑田佳祐と、その友人で、DJとしても知られる宮治淳一が仕切る音楽イベントである。

年譜によれば、この年4回のイベントが行われた。桑田佳祐は第1回に「湘南ロックンロール・ボーイズ」、第2回はグループ名不詳、9月開催の第3回に「青学ドミノス」として出演する（第4回については後述）。

私が注目するのは、第2回出演時、レパートリーはすべてキャロルのナンバーだったという事実である。考えようによっては「矢沢永吉→桑田佳祐」という、日本ロック史の背骨である2人の音楽的つながりを示す重要事実だが、桑田佳祐のことだ。単なるお遊びだったのかもしれない。

キーワードの2つ目は「ベターデイズ」。ファンならご存じ、桑田佳祐を輩出したことで知られる青学の音楽サークルは、この年に誕生したらしい。

そして最後のキーワードは「サザンオールスターズ」。デビュー3年前、この年に出来たバンド名なのだ。

命名者は先の宮治淳一。「サザン・ロック」（ニール・ヤング「サザン・マン」説もあり）と「ファニア・オールスターズ」を元ネタとして、風呂の中で思い付いたらしい。

そして10月開催、第4回湘南ロックンロール・センターのイベントに、ついに「サザンオールスターズ」が登場することになる。ちなみにこの段階で、すでに原由子が参加している。

この10文字が、日本で一番有名なバンド名となり、そのバンドが、半世紀後の今でも、トップオブトップに君臨していることなど、誰も思ってもいなかったはずだろう。もちろん桑田佳祐自身も含めて。

▽スージー鈴木（音楽評論家） 1966年、大阪府東大阪市生まれ。早大政治経済学部卒業後、博報堂に入社。在職中から音楽評論家として活動し、10冊超の著作を発表。2021年、55歳になったのを機に同社を早期退職。主な著書に「中森明菜の音楽1982−1991」「〈きゅんメロ〉の法則」「サブカルサラリーマンになろう」など。半自伝的小説「弱い者らが夕暮れて、さらに弱い者たたきよる」も話題に。最新刊「日本ポップス史 1966-2023: あの音楽家の何がすごかったのか」が11月に発売予定。ラジオDJとしても活躍中。