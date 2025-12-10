消費者が「今か今か」と下落を待ち望むコメの値段が、なかなか下がらない。農水省は5日、全国スーパーで先月24〜30日に販売されたコメ5キロの平均価格（税込み）が、前週から23円高い4335円だったと発表。2週連続で上昇し、過去最高値をまたも更新した。高値の新米が平均価格を押し上げ続けている。

一方で、コメ業界からは「近く米価は急落する」との声が絶えない。

JA全農などでつくる米穀安定供給確保支援機構は、向こう3カ月の価格見通しを示す11月の指数が、前月から7ポイント下落したと発表。新米の収穫量増加で需給緩和が見込まれ、先安観が強まっている。

さらに、コメ卸売最大手「神明」の藤尾益雄社長は2日の講演会で、米価高騰で消費者の買い控えが起きていると指摘。こう発言していた。

「来年6月末の民間在庫は、多分過去にないくらい最大になると思う。このままいけば（米価が）暴落するのは間違いない。どこまでかはわからないが、かなり暴落する可能性がある」

在庫のダブつきにより、安値での放出合戦が勃発しかねないというわけだ。どのタイミングで始まるのか。

「すでに集荷業者の間では、高値で買い付けて不良債権と化した新米在庫を、赤字覚悟で売りに出す動きが広がっている。いつ暴落してもおかしくありませんが、少なくとも来年3月の決算期直前には、損切りを決断する業者が相次ぐでしょう」（コメ流通業界関係者）

さらに在庫を抱え続けると、管理上の問題も出てくる。

「コメは本来、とてもデリケートで取り扱いが難しい。酸化したり、すぐ虫が湧いてしまうので、冷蔵で保管する必要があります。暖かい季節になれば、それだけ冷蔵コストはかさむ。光熱費が高騰し、新米の仕入れ値も上がっただけに、経営を圧迫しかねない。どんなに遅くとも来春には、滞留在庫を安売りして吐き出さざるを得なくなるでしょう」（大手コメ卸売関係者）

■おこめ券も用なし

政府はコメ高騰対策として「おこめ券」配布を打ち出しているが、消費者の手元に届くのは来年3月ごろとされている。米価急落の時期と、ドンピシャとなるのか。業界の見立て通りなら、ますます不要だ。

