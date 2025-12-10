古紙パルプ100％で音環境を改善！リブグラフィ「REBORN PULP吸音パネル」
リブグラフィから、紙再生材を100％使用したサステナブルな吸音パネル「REBORN PULP吸音パネル」が登場。
これまでの予約販売期間を経て、2025年12月10日(水)より正式発売されています。
リブグラフィ「REBORN PULP吸音パネル」
発売日：2025年12月10日(水)
販売価格(税込)：
・1枚単品：4,840円
・40枚セット：94,600円
寸法：30cmx30cm 厚さ4.2cm
材質：パルプ(古紙パルプ100％)
販売場所：自社ショップ「LIBGRAPHY ONLINE SHOP」
2025年度グッドデザイン賞を受賞し、デザイン性と環境配慮を両立した革新的な吸音パネルとして評価されている本製品。
正式発売に合わせ、製品の色調や質感を事前に確認できる無料サンプルの発送サービスも開始されました。
オフィスや会議室などの反響音を抑え、快適な音環境を実現する特徴を紹介します。
サステナブルな設計
合成樹脂や化学接着剤を一切使用せず、古紙パルプ100％で構成されています。
廃棄時には土に還る環境負荷の少ない設計となっており、脱プラスチック時代に対応。
日本の伝統色を採用した波型デザインが、空間に落ち着きと美しさを演出します。
吸音性能
反響音を効果的に吸収し、クリアな音環境をサポート。
防音・防振技術の専門メーカーとして培ったノウハウが活かされています。
無料サンプル
購入前に実物の色味や手触りを確認できる無料サンプルを用意。
公式オンラインショップから申し込み可能です。
環境に優しく、インテリアとしても機能する新しい吸音ソリューション。
音の響きが気になる空間の改善に役立つアイテムとして注目です。
リブグラフィ「REBORN PULP吸音パネル」の紹介でした。
