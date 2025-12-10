ELEMOs合同会社が、川崎市とアットヨコハマが推進するモビリティステーション実証事業「MobiSt. 川崎・橘公園」のオープニングイベントに出展。

2025年12月13日(土)に開催される本イベントにて、特定小型四輪を代表するメーカーとして試乗体験を実施します。

ELEMOs「MobiSt. 川崎・橘公園 オープニングイベント」出展

開催日時：2025年12月13日(土) 10:00〜16:00 ※雨天中止

会場：MobiSt. 川崎・橘公園(川崎市高津区子母口565)

参加費：無料(参加申込不要)

「MobiSt.(モビステ)」は、川崎市とアットヨコハマが協働して展開する社会実験プロジェクト。

“歩く・乗る・つながる”をテーマに、地域の生活動線を広げる新しい交通拠点(まちなか停留所)として整備される都市型プロジェクトです。

今回のオープニングイベントでは、次世代モビリティを活用した“移動しやすい街づくり”を推進するため、複数社のモビリティメーカーが集結。

ELEMOsは特定小型四輪カテゴリのリーディングブランドとして唯一参加し、「ELEMOs4 REBORN」「エレカーゴ」「エレポーターPRO」の3車種を試乗車両として提供します。

MobiSt.(モビステ)とは

未来のまちを支える、新しい移動と情報の拠点づくりを目指すプロジェクト。

短距離移動の利便性向上と、多様なモビリティを活用した回遊性の高い都市づくりを目的としています。

橘公園を拠点とする今回のイベントでは、歩行領域モビリティ、特定小型モビリティ、小型BEVなどの試乗体験が可能。

市民が次世代の“移動のあり方”を体感できる取り組みとなっています。

ELEMOs 出展車両

特定小型四輪として唯一選定されたELEMOs。

生活動線に溶け込むコンパクト性や、車道・歩道双方に対応した法適合性、そして免許不要で乗れる利便性が特徴です。

シニアカーより速く、電動自転車より安定し、クルマより手軽という“生活モビリティの新しい基準値”を会場で確認できます。

【ELEMOs4 REBORN(画像左)】

特定小型四輪の定番モデル。

国土交通省性能確認試験適合車であり、安定感と走行性能の高さから幅広い層に支持されています。

【エレカーゴ(画像中央)】

跨がずに乗れるフラットフロア設計を採用した2025年注目モデル。

大容量の荷台を完備しており、日常の買い物から趣味や仕事まで幅広く活用可能です。

エレポーターPRO

今秋発売されたばかりの最新フラッグシップモデル。

40Ahバッテリーを搭載し、特定小型四輪として日本初(※ELEMOs調べ)となる航続距離100kmを実現しました。

取り回しのしやすい車格と、荷物を置くスペースを効率よく配置したデザインが魅力です。

イベントチラシ

免許不要で利用できる新しい移動手段が、地域交通の選択肢としてどのような可能性を持つのか。

公園・公共交通・地域商店街をつなぐ“新しい移動の風景”を実感できるイベントに注目です。

ELEMOs「MobiSt. 川崎・橘公園 オープニングイベント」出展の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 特定小型四輪3車種が登場！ELEMOs「MobiSt. 川崎・橘公園 オープニングイベント」 appeared first on Dtimes.