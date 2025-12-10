浦和大学と埼玉県福祉部が連携し、孤独・孤立対策に向けた「つながりサポーター養成講座」を開催。

2025年12月15日(月)に実施されます。

浦和大学「つながりサポーター養成講座」

開催日時：2025年12月15日(月) 16時20分〜17時50分(予定)

開催形式：

・一般：オンライン(YouTube配信)

・浦和大学学生：対面講義

参加費：無料

申込期限：2025年12月12日(金) 正午まで

申込方法：指定のフォームより申し込み

浦和大学が埼玉県福祉部との連携協定に基づき開催する本講座。

深刻化する「孤独・孤立」問題に対し、地域社会での支え合いを促進するための知識とスキルを学びます。

学生だけでなく、関心のある一般の方もオンラインで受講可能なオープン講座です。

開催の背景

近年、社会構造の変化やコロナ禍の影響により、孤独や孤立の問題が深刻化しています。

埼玉県が進める対策の趣旨に賛同した浦和大学が、福祉・教育・保育の知見とキャンパスを活用し、官学連携で人材育成に取り組みます。

学生と地域の方々が共に学ぶ機会を創出することを目的としています。

「つながりサポーター」とは

「つながりサポーター」は、地域の中で孤立しがちな人々に「気づき」、声をかけ、「話を聞き」、必要であれば専門機関へ「つなぐ」役割を担います。

特別な資格は不要で、誰でもその役割を担うことができます。

本講座では、日本産業カウンセラー協会の清水達也氏を講師に迎え、具体的な接し方のスキルとマインドを習得します。

講座のポイント

埼玉県と福祉系大学が手を組み、地域の課題解決に向けた具体的なアクションとして展開。

知識を得るだけでなく、明日から地域や職場で実践できる「見守り」の視点を養います。

YouTube配信によるオンライン形式のため、場所を問わず気軽に参加可能です。

身近な人が困っている時にどう接すればよいか、実践的なスキルを学べる貴重な機会。

孤独・孤立対策に関心のある方にとって、有意義な時間となります。

浦和大学「つながりサポーター養成講座」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 身近な人を支えるスキルを学ぶ！浦和大学「つながりサポーター養成講座」 appeared first on Dtimes.