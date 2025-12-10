ロッテ・山口航輝外野手（２５）の妻で元ＡＫＢ４８、ＨＫＴ４８の多田愛佳さん（３１）が夫婦ショットを披露した。

１０日までに自身のインスタグラムを更新し「１２月８日で３１歳になりました」と誕生日を迎えたことを報告。「誕生日クライシス界隈なので体調心配してたんですが、今年は元気でした笑」という。「昨日は１日ずっと美味しいもの食べてお祝いしてもらってて、とっても幸せな３１歳１日目でした。お昼は２人で、夜は家族で」と祝福を喜び「体重がだーいぶ増量傾向なので、気をつけなきゃ！！！」と嘆いた。

夫の山口や長女らと撮影した写真をアップ。フォロワーは「可愛らしいママさん」「ほんとうにかわいくて素敵な夫婦」「幸せそうで何より」とほっこりしていた。

多田さんは、２００６年の第３期ＡＫＢ４８追加メンバーオーディションで柏木由紀、渡辺麻友さんらとともに合格。１２年にはＨＫＴ４８に移籍した。１７年４月に卒業して女優に専念し、２２年１０月には所属事務所を退所した。２３年１１月にロッテ・山口との結婚を発表。夫の山口は契約更改交渉後の会見で、同年１０月中に婚姻届を提出したことを報告。東京湾を回るクルージングでプロポーズしたことを明かした。２４年１０月に第１子女児の出産を報告した。

夫の山口は今年８月にパ・リーグタイ記録となる史上１５人目の４打席連続本塁打を記録して話題を集めた。