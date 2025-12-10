アイフォーレから、より高い消臭実感と快適な洗い心地を追求した体臭対策ボディソープ「薬用 からだまるごと デオ・ソープ」が登場。

2025年12月3日(水)よりリニューアル発売されています。

アイフォーレ「薬用 からだまるごと デオ・ソープ」

発売日：2025年12月3日(水)

価格：

・ボトル本製品 500mL：4,280円(税込)

・つめかえ用 500mL：4,000円(税込)

・ミニボトル 80mL：990円(税込)

アイフォーレが実施した「家庭内でのニオイストレスに関する実態調査」の結果を踏まえ、大幅にリニューアルして登場した本製品。

約7割の妻が夫の体臭を気にしているという背景から、家族全員が毎日無理なく続けられる体臭ケアアイテムとして開発されました。

消臭効果だけでなく、洗い心地や保湿感にもこだわった特徴を紹介します。

消臭効果

薬用有効成分イソプロピルメチルフェノールに加え、緑茶エキス、柿タンニン、紅茶エキスの3つの天然消臭サポート成分をバランスよく配合。

気になる加齢臭や汗臭、皮脂臭などのニオイの元にしっかりと働きかけ、からだをすっきりと洗い流します。

泡立ち

アミノ酸系洗浄成分を含む全4種の洗浄成分により、弾力のあるパワフルな泡立ちを実現。

泡切れが良く、ベタつきやニオイの元をすっきりと落とす爽快感のある洗い心地です。

保湿成分

新たに配合された3種のセラミドをはじめ、ウンシュウミカン果皮エキスやスーパーヒアルロン酸など全6種の保湿成分を使用。

洗浄後の乾燥を防ぎ、カサつきやすい大人の肌もしっとりなめらかに整えます。

香り

家族みんなで使いやすい、爽やかな「シトラスフローラルの香り」を採用。

微香性で、バスタイムを心地よく演出します。

ボトルデザイン

「家族全員、バスタイムを心地よく」という思いからデザインされたボトル。

ナチュラルでシンプルな外観は、どのようなスタイルのバスルームにも自然に馴染みます。

ラインナップ

ライフスタイルに合わせて選べる3つのサイズを展開。

ご自宅用のボトル本製品に加え、環境に配慮したつめかえ用、お試しや持ち運びに便利なミニボトルが揃っています。

ニオイ悩みによるストレスを軽減し、清潔で快適な生活空間づくりをサポートする薬用ボディソープ。

家族の体臭ケアを毎日の習慣にできるアイテムとして注目です。

アイフォーレ「薬用 からだまるごと デオ・ソープ」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 消臭実感と洗い心地を追求！アイフォーレ「薬用 からだまるごと デオ・ソープ」 appeared first on Dtimes.