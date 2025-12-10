役満チャンスを見るよりも珍しいから興奮する。「大和証券Mリーグ2025-26」12月9日の第1試合で、渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）が、リーチなしでも三倍満が確定するという超高打点のテンパイを入れたことで、放送席が騒然となった。

【映像】カンでドラ急増！ダマテンで三倍満確定の超ド級テンパイ

松本の配牌は、2筒の暗刻、7筒と西の対子と、横よりも縦への展開が見込めそうなものだった。3巡目には7筒も暗刻にして一歩前進。その後も手牌を育てたが、9巡目にEX風林火山・内川幸太郎（連盟）から七対子の九万単騎でリーチが飛んできた。

するとその直後だ。松本のところに4枚目の7筒が訪れた。松本は迷わず7筒を暗カン。カンドラ表示牌を6筒で、なんと7筒はごっそりとカンドラに化けた。さらにリンシャン牌はドラの2索でこちらも暗刻になりテンパイにたどり着いた。

放送席は突如の事態に大騒ぎ。解説の藤崎智（連盟）は「わわわわわ…」と慌てまくり、実況・松嶋桃（協会）も「すごい！すごい！」と連呼。「これ何点？ドラ8個ありますよ」と、ドラ2索3枚、カンドラ7筒4枚、さらに赤5索を加えた状況に驚いた。

藤崎は「タンヤオ・三暗刻・ドラ8。何点？」と尋ねると、松嶋は「三倍満…確定三倍満です！」と説明。ファンからも「やばい、やばい」「全乗り！！」「モロ乗りだ」と大騒ぎになった。

その後、松本は2筒も暗カン。さらに場は沸騰したが、アガリにたどり着いたのは松本ではなく内川。松本のダマテン三倍満は幻に消えてしまった。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

