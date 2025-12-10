【きょうから】なか卯、“とろ旨”な『サーモン丼』登場 ぜいたくな『サーモンいくら丼』も
丼ぶりと京風うどんの「なか卯」はきょう10日午前11時より、脂のりが良いノルウェー産サーモンをぜいたくに使用した『サーモン丼』の販売を開始した。
【写真】ぜいたくすぎる『サーモンいくら丼』
『サーモン丼』は、なか卯特製のタレに漬け込んだサーモンをぜいたくに盛り付けた商品。使用しているノルウェー産アトランティックサーモンは、脂のりの良さと、鮮やかな色合いが特長。2種類の醤油に加え、鰹と昆布の出汁を使用した特製ダレのまろやかな味わいが、サーモンの上品な甘みを引き立てる。サーモンのとろけるような口当たりと上質な旨みが織りなす、まさに“とろ旨”な味わいを存分に楽しむことができる。
同時に、脂がのったサーモンと一緒に、大粒でプチプチ食感の天然いくらを味わえる『サーモンいくら丼』も販売。サーモンのとろけるような味わいと一緒に、いくらの濃厚な旨みを堪能できる。
■商品詳細（価格は全て税込）
『サーモン丼』ごはん小盛890円／並盛920円／ごはん大盛1010円
『サーモンいくら丼』並盛1580円／ごはん大盛1670円
