“毒霧の皇后”のリング外での素顔に、ファンから驚きの声が殺到。普段のヒール全開のメイクからは想像できない別人ぶりに、「メイクなしで20歳みたい！」「反則級に可愛い」とどよめきが起きた。

【画像】日本人女子、イベントで見せた“ナチュラルメイク姿”

WWEスーパースターのアスカが自身のXを更新。普段の毒々しいメイクからは想像できない端正なルックスを披露し、話題を集めている。

アスカが投稿したのは、WWE公式パートナー・ドリンク「シーグラム・エスケープス・スパイクド」のプロモーションイベントに登場した際の一枚。青紫の髪をなびかせ、妖艶に微笑む自画像アクリル画を手に持つ、普段のヒールメイクを完全に落とした素顔の姿で、リング上の“狂気の皇后”とは別人のような柔らかな表情が印象的だ。

ファンコメントも止まらない。「メイクなしで20歳みたい！」「クレイジーメイクなしの方が好きだけど、これは反則級に可愛い」「素顔の皇后に心臓持ってかれた」など、称賛と悶絶の声が殺到。リング上ではヒールとして恐れられる存在でありながら、SNSでは度々プライベートの表情も惜しげもなく披露し、親しみやすさも併せ持つのがアスカの魅力だ。反則三昧のキャラクターとは裏腹に、ファンの支持が衰えない理由がここにも垣間見える。

今年前半は欠場し、約1年半近く戦線離脱していたアスカだが、6月に復帰するとイヨ・スカイとの確執、カイリ・セインへの支配関係など、日本人同士のドロドロとした人間関係をストーリーラインに盛り込み存在感を増加。カイリとのカブキ・ウォリアーズでの女子タッグ王座3度目の戴冠、女子ウォー・ゲームズではリーダー格としてヒール軍団を盛り立て、大復活を遂げた。

毒霧で恐怖を振りまきながら、リングを降りれば“素顔の美人”。そのギャップこそが、アスカが今なお女子戦線の中心に立ち続ける最大の理由なのかもしれない。

Ⓒ2025 WWE, Inc. All Rights Reserved